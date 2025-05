JNE elimina cobro de S/ 802.50 por apelación en proceso de desafiliación política

La medida busca facilitar la salida del padrón partidario tras denuncias de ciudadanos sobre afiliaciones sin consentimiento.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó una resolución en el Diario El Peruano en la que se dispone la eliminación del cobro de monto de S/ 802.50 que se requería para apelar una solicitud de desafiliación a una organización política. Desde ahora, el trámite será completamente gratuito.

Esta decisión se produce tras las numerosas denuncias ciudadanas sobre afiliaciones indebidas a partidos políticos. En muchos casos, los afectados han asegurado no haber dado su consentimiento ni firmado ningún documento, pero igual figuran en los padrones de agrupaciones como militantes activos.

Con esta medida, el JNE busca reducir las barreras para que los peruanos puedan ejercer su derecho a desafiliarse de manera voluntaria y gratuita. Sin embargo, aún quedan pendientes otros aspectos del procedimiento que continúan siendo motivo de crítica, como los tiempos de respuesta, la validación de identidad y el rol que cumplen los propios partidos al objetar las solicitudes de salida. El JNE no ha precisado si se eliminarán más requisitos en el futuro.

Resolución del Jurado Nacional de Elecciones que dispone la eliminción del pago de 802.50 soles por apelación en el proceso de desafiliación a partidos. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

"Ponen trabas burocráticas": ciudadana cuestiona al JNE por proceso de desafiliación indebida

A través de sus redes sociales, Kharla Márquez denunció públicamente haber sido inscrita sin su consentimiento en el partido Alianza para el Progreso. Su testimonio no solo evidencia una presunta afiliación irregular, sino que también expone los obstáculos que enfrentan los ciudadanos cuando intentan salir del padrón de una organización política a la que aseguran nunca haber pertenecido.

"Ponen trabas y trabas burocráticas. Al no poner de forma clara y sencilla para todos cuáles son los requisitos a seguir, pareciera que el Jurado no quisiera que la población se desafilie (...) No pensé que los pasos a seguir iban a ser tan engorrosos y perjudiciales para las personas. El JNE debe direccionar a los partidos políticos. Estamos pasando por todo un calvario para desafiliarnos", señaló a RPP.

Kharla Márquez exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la cancelación de su inscripción en el partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Asegura que nunca ha tenido vínculo alguno con dicha organización política y que su afiliación fue realizada sin su consentimiento. Esto fue registrado en el año 2017 según la consulta de afiliación realizada ante el JNE.

Desde el JNE señalaron que la agrupación política Alianza para el Progreso respondió que tenía los argumentos para sustentar la afiliación política de Kharla en el partido. Por su parte, Marisol Espinoza, representante de la agrupación política de César Acuña, señaló a RPP que la afiliación de Kharla fue debidamente inscrita y validada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el año 2017.