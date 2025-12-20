Karol Paredes dice que ingreso de Adriana Tudela en la plancha presidencial de Avanza País fue “un reacomodo a nivel del partido”

“Acá nadie ha desembarcado a nadie”, dijo la congresista Karol Paredes en Ampliación de Noticias.

Avanza País ha sido el primer partido político en solicitar la inscripción de su fórmula presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con cambios en las últimas semanas, tras el anuncio de Philipp Butters de retirar su precandidatura presidencial.

El partido finalmente oficializó a José Williams como candidato a la Presidencia, con Fernán Altuve Febres y Adriana Tudela como postulantes a la Primera y Segunda Vicepresidencia.

El anuncio de Tudela a la Segunda Vicepresidencia lo hizo la propia parlamentaria en sus redes sociales el último 18 de diciembre.

Cabe señalar que, en la lista anterior, cuando Butters era el precandidato presidencial, figuraba como precandidata a la Segunda Vicepresidencia la congresista Karol Paredes, que ahora será la candidata número 2 por la región de San Martín al Senado.

"Decisiones políticas"

Al ser consultada por este cambio, Paredes sostuvo que "nadie ha desembarcado a nadie", en referencia a la presencia de Adriana Tudela en la fórmula presidencial de su partido. Según dijo, estos hechos son "un reacomodo a nivel del partido", de cara a las Elecciones 2026.

Agregó que los cambios en la plancha presidencial son "decisiones políticas" por temas de "empatía" y "espacios territoriales".

"Hay decisiones políticas que nosotros tenemos que respetarla. Acá nadie ha desembarcado a nadie, simplemente que es un reacomodo a nivel del partido, a nivel del comité ejecutivo político, y además esto ha sido una cuestión totalmente consensuada y conversada. Aquí no ha habido sorpresas, como que Karol se ha enterado después, o que Karol no se ha enterado o no sabía nada. No es así", señaló en Ampliación de Noticias.

"Yo entro como parte de la coordinación nacional a nivel de Avanza País [...] Cuando me propusieron para hacer el trabajo nacional en términos de organización, yo lo acepté. Tengo que ser respetuosa en las decisiones que se toman a nivel de partido", mencionó.

Preparativos de Avanza País

Karol Paredes, que también se encarga de la reorganización partidaria de Avanza País, dio cuenta de los actuales parlamentarios que buscarán un curul en el próximo Congreso bicameral.

"La congresista Rosselli [Amuruz] posiblemente va a ir en el número 1 para el Parlamento Andino. Está la congresista Diana González, va a ir en la lista de diputados, igual que Adriana Tudela. Y, luego, el general Williams, que también se está yendo al Senado con el número 3, y yo me estoy yendo con el 2. Sobre el congresista Cavero, está en todo ese proceso para ir definiendo en qué posición", detalló.

"[¿Qué ha pasado con Alejandro Cavero?] Hay un proceso también que se está dando a nivel del equipo político. Entonces, no puedo entrar a mayores detalles. Lo único que te puedo decir es que a nivel del equipo de Avanza en la bancada, consideramos que somos un equipo bastante coherente, y además consideramos que hay gente joven que puede apostar y aportar a la política del país. [No está descartado que tenga un lugar destacado en la lista] En política nada está descartado", añadió Paredes.

Además, la congresista y candidata al Senado sostuvo que se ha realizado un "reacomodo en el término organizacional porque queremos ganar la campaña".

"Lo que nosotros buscamos con el mensaje es que nosotros queremos y vamos a dar la seguridad y la confianza en el orden que nosotros necesitamos en nuestro país", declaró.