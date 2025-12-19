José Williams: esta es la hoja de vida del candidato presidencial registrada ante el JNE

Conoce los ingresos, bienes, formación, antecedentes judiciales de José Williams, candidato presidencial de Avanza País, según la información consignada en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones 2026.

A cuatro días del cierre del plazo para la solicitud de inscripción de candidaturas rumbo a las Elecciones Generales 2026, José Daniel Williams Zapata figura como candidato presidencial de Avanza País, de acuerdo con la información registrada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La plancha presidencial de Avanza país además está conformada por Fernán Altuve, como primer vicepresidente y Adriana Tudela como segunda vicepresidenta.

Registro de bienes y otros datos del candidato presidencial Williams Zapata:

En el rubro de bienes inmuebles, Williams declaró dos predios inscritos en Sunarp, ambos bajo la modalidad de copropiedad (25%):

Un inmueble ubicado en Pueblo Libre, Lima, valorizado en S/ 27,968.17, según el valor consignado en su hoja de vida.

Un predio situado en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, región Puno, con un valor declarado de S/ 75,000.

Ambos bienes figuran como copropiedad, lo que implica que el candidato no es titular del 100% de los inmuebles registrados.

En cuanto a bienes muebles, el candidato presidencial reporta la propiedad de cuatro vehículos, registrados de la siguiente manera:

Toyota Tercel, valorizado en S/ 9,000.

Nissan Altima, con un valor declarado de S/ 7,000.

Honda Pilot, valorizada en S/ 30,000.

Honda CR-V, con un valor de S/ 8,750, registrada también como copropiedad (25%).

El valor total de los bienes muebles declarados asciende a S/ 54,750, según la información consignada ante el JNE.

En el apartado referido a titularidad de acciones y participaciones, Williams no registra información adicional, de acuerdo con el formato oficial de su declaración jurada.