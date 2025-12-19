Últimas Noticias
José Williams: esta es la hoja de vida del candidato presidencial registrada ante el JNE

Hoja de vida del candidato presidencial de Avanza país, José Williams Zapata.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce los ingresos, bienes, formación, antecedentes judiciales de José Williams, candidato presidencial de Avanza País, según la información consignada en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones 2026.

A cuatro días del cierre del plazo para la solicitud de inscripción de candidaturas rumbo a las Elecciones Generales 2026, José Daniel Williams Zapata figura como candidato presidencial de Avanza País, de acuerdo con la información registrada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La plancha presidencial de Avanza país además está conformada por Fernán Altuve, como primer vicepresidente y Adriana Tudela como segunda vicepresidenta.

Registro de bienes y otros datos del candidato presidencial Williams Zapata:

En el rubro de bienes inmuebles, Williams declaró dos predios inscritos en Sunarp, ambos bajo la modalidad de copropiedad (25%):

  • Un inmueble ubicado en Pueblo Libre, Lima, valorizado en S/ 27,968.17, según el valor consignado en su hoja de vida.

  • Un predio situado en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, región Puno, con un valor declarado de S/ 75,000.

Ambos bienes figuran como copropiedad, lo que implica que el candidato no es titular del 100% de los inmuebles registrados.

En cuanto a bienes muebles, el candidato presidencial reporta la propiedad de cuatro vehículos, registrados de la siguiente manera:

  • Toyota Tercel, valorizado en S/ 9,000.

  • Nissan Altima, con un valor declarado de S/ 7,000.

  • Honda Pilot, valorizada en S/ 30,000.

  • Honda CR-V, con un valor de S/ 8,750, registrada también como copropiedad (25%).

El valor total de los bienes muebles declarados asciende a S/ 54,750, según la información consignada ante el JNE.

En el apartado referido a titularidad de acciones y participaciones, Williams no registra información adicional, de acuerdo con el formato oficial de su declaración jurada.

Williams Zapata es candidato presidencial por Avanza país.
Formación académica:

En el rubro de estudios universitarios, Williams declara haber cursado su formación en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, donde obtuvo los grados de Bachiller en Ciencias Militares y Licenciado en Ciencias Militares, ambos concluidos en el año 2009, según su hoja de vida oficial.

Como parte de su formación de posgrado, el candidato reporta haber obtenido el grado de Magíster en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). De acuerdo con la información consignada ante el JNE, este programa fue concluido en el año 2011.

Además, Williams declara otros estudios de posgrado en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres (USMP), donde registra estudios de Doctorado en Gobierno y Política Pública. En el formato oficial figura como concluido, de acuerdo con los campos marcados en su declaración jurada

Relación de sentencias:

En el apartado referido a sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, Williams marcó la opción “No tengo”, lo que indica que, según su declaración, no cuenta con condenas penales vigentes ni con reserva de fallo condenatorio.

Asimismo, en el rubro que recoge sentencias firmes por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por violencia familiar, el candidato también declaró no tener información que registrar, conforme a lo señalado en el formato oficial del JNE.

La información consignada en este apartado tiene carácter de declaración jurada, por lo que los datos proporcionados por el candidato quedan sujetos a fiscalización posterior por parte de los organismos electorales y pueden ser contrastados con información del Poder Judicial y otras entidades del Estado.

Experiencia laboral:

De acuerdo con el documento oficial, Williams registra como experiencia laboral principal el haber ejercido el cargo de congresista de la República entre los años 2021 y 2025, periodo correspondiente al actual mandato parlamentario.

En el formato del JNE, el candidato señala al Congreso de la República como centro de trabajo, consignando el desempeño de funciones en el sector público, sin registrar otras actividades profesionales, privadas o independientes dentro del rango de los últimos diez años evaluados por el sistema electoral.

