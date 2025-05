Número de partidos habilitados para elecciones representa la "rotura de la institucionalidad" en el Perú, dice estratega político internacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El analista y estratega político Antonio Sola atribuyó la gran cantidad de partidos políticos inscritos para las Elecciones Generales 2026 a una "rotura de la institucionalidad" en el Perú.

"Los partidos políticos forman parte de esa institucionalidad que gobierna o les da gobernabilidad a nuestros países y está absolutamente rota. 43 candidatos y partidos, desde mi punto de vista, lo que refleja es una muy poca capacidad de hablar y ser escuchado", dijo en diálogo con RPP.

Este número de agrupaciones, para Sola, representa la poca capacidad para establecer alianzas en una democracia "debilitada", un fenómeno que se repite en toda la región.

¿Quién será el candidato ideal?

Bajo su premisa, en la próxima elección el candidato ideal para los peruanos será "quien logre encarnar una verdad creíble para los ciudadanos", que tenga la capacidad de representarlos y de "resolver lo que le está pasando" en términos de seguridad, salud o economía.

"Estoy convencido de que va a emerger en la campaña alguien que no está del todo despuntando en este momento, que viene de fuera del sistema y que va a permitir una disputa entre quién representa mejor al sistema y quién representa mejor lo antisistema", remarcó.

"Yo creo que, para empezar, [debe] ser un antisistema. Segundo, creo que valores. Valores que tienen que ver con la honestidad, la transparencia, la anticorrupción, la mano firme, la capacidad de ser opuesto a lo que el sistema político tradicional nos ha traído hasta aquí", agregó.

Consideró también que las campañas políticas obtendrán mayor peso en el ámbito digital, donde este ecosistema podrá "envolver la conversación electoral". Destacó también el papel que podría tener la inteligencia artificial y que, en política, puede usarse para perjudicar o ayudar a un candidato, favorecidos por la casi nula regulación de las autoridades en este aspecto.

"No puede ser que el ecosistema digital, por ejemplo, sea el vertedero de los insultos y no pase absolutamente nada. Si usted hace un insulto en ese momento a alguien aquí, usted puede tener una demanda en el minuto dos. En las redes no, tú te puedes ocultar", comentó.