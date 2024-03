Proponen que movimientos regionales presenten más candidatos en elecciones para mantener su inscripción

En la última sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, fue aprobado un dictamen que modifica la Ley de Organizaciones Políticas en su artículo 13-A, al establecer que son causales de cancelación de la inscripción de un movimiento regional, el no participar en por lo menos cuatro quintos (4/5) de los municipios provinciales y distritales de la región en la que participan.

Actualmente, la ley señala que se requiere la participación en sólo dos tercios (2/3). Es decir, se eleva la cuota de candidatos que deberán presentar a competencia.

Este dictamen pasará al Pleno del Congreso para su debate y posterior aprobación o archivamiento.

Anteriormente, en este grupo de trabajo se propuso un proyecto de ley que buscaba eliminar a toda nueva organización política regional, para que sean únicamente los partidos nacionales y las alianzas generadas entre éstos, los que participen de las elecciones en el país. Pero esta intención finalmente fue descartada por el momento.

Martha Moyano, presidenta de la comisión explicó que tras realizar las consultas técnicas con los asesores, se llegó a la conclusión de que eliminar a los movimientos regionales podría significar la afectación de derechos fundamentales como el de libre participación política, y que el elevar la cuota de candidatos tiene por finalidad “ayudar al fortalecimiento institucional de los movimientos regionales”.

Ganadores con amplitud

Cabe recordar que en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, los movimientos regionales superaron ampliamente a los partidos nacionales al lograr 16 presidencias de gobiernos regionales, frente a los 9 de los partidos en todo el país.

A raíz de la propuesta de eliminación, la Asociación de Movimientos Regionales rechazó la postura de los congresistas impulsores y argumentó mediante comunicado que existe “temor en los partidos nacionales porque ven como una amenaza a los movimientos”.

Hoy, tras el cambio en la propuesta de ley, Freddy Vracko, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, saludó el replanteamiento.

“Nosotros lo sentimos como un triunfo del peruano en sí, porque ellos [los congresistas] querían quitarle un derecho al ciudadano de querer participar en política. El hecho de que se mantenga la dualidad es algo bueno: el que quiera hacer política nacional a través de partidos y el que solamente quiere hacer gestión por su región, que haga política a través de movimientos regionales”, expresó.

Así aplicarán los cuatro quintos

Freddy Vracko explicó que de aprobarse el requisito de la cobertura de cuatro quintos, en departamentos como Madre de Dios, que cuenta con once distritos, para que un movimiento regional conserve su inscripción “deberá presentar nueve candidatos en los once municipios en disputa”, dijo. Con la ley actual la exigencia es sólo de siete candidatos.

Aparentemente, la cuota aumentada que proponen en la comisión de Constitución no es mucha, pero esta figura cambia cuando una región tiene más número de municipios en su circunscripción. Es el caso, por ejemplo, de departamentos como Lambayeque. Aquí, un movimiento regional deberá postular a 30 candidatos de 38 municipios. Con la ley vigente la exigencia es de 25 candidatos aproximadamente.

Para el politólogo cajamarquino Gianfranco Vigo, pasar de dos tercios a cuatro quintos de postulaciones es un requisito complejo porque demandará mayor logística.

“Ese requisito es prácticamente como una trampa. Parece una meta muy, muy difícil de alcanzar. Si nos enfocamos específicamente sólo en la región Cajamarca, el tema logístico y de financiamiento que será necesario debido a las distancias y obstáculos geográficos que puedan haber, parecería muy difícil de que puedan llevar candidaturas”, opinó.

Posibles riesgos de financiamiento

A propósito de esa demanda logística, Vigo advierte de un posible escenario: “La reforma política debería reformularse para que incluya el financiamiento público y privado, algo que podría beneficiar a los movimientos regionales para que formen a sus cuadros, brinden capacitación y demás. Como es muy poco con lo que cuentan actualmente, eso se presta a que caigan en los clanes familiares, intereses económicos o economías ilegales que terminan financiando a estas organizaciones”, expresó.

Al dirigente de la Asociación de Movimientos, Freddy Vracko este riesgo no le preocupa; “yo creo que con el trabajo un poquito más oportuno, evitando el tema de financiamientos ilegales, se puede llegar al objetivo tranquilamente [de cubrir la cuota de candidaturas]”, dijo.

"Acto discriminatorio"

Algunos dirigentes de movimientos regionales no están de acuerdo con el aumento de requisitos. Es el caso del vocero del Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto, Juan Torres: “no es ventajoso para los movimientos regionales por la sencilla razón que es un acto discriminatorio por estar ubicados en las diferentes regiones que nos ponen vallas diferentes a los partidos nacionales que están constituídos en gran mayoría en la ciudad de Lima”, opinó.

A la fecha, son más de 80 movimientos regionales inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones que, sumados a los que se encuentran en proceso de inscripción, deberán considerar un buen número de representantes en las próximas elecciones si desean mantenerse en carrera.

La eliminación respondía a que los movimientos regionales "no han contribuido con la estabilidad democrática porque no fomentan los valores democráticos ya que su finalidad radica en la participación en el proceso electoral, más no en la formación de sus integrantes. Prueba de ello es que diversas autoridades regionales han sido sentenciadas por actos de corrupción, lo que debilita el sistema democrático", señalaba el texto.