Los excongresistas que no podrán postular para ser senadores por tener sentencias penales

El Congreso aprobó el retorno a la bicameralidad, sistema por el cual el próximo Parlamento contará con dos cámaras: la cámara de senadores y la cámara de diputados. Con la aprobación de esta norma de reforma constitucional, quedaron a su vez establecidos los requisitos para ser legislador en cada una de estas cámaras.

Por ejemplo, para ser diputado, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de la postulación y contar con el derecho al sufragio.

En tanto, para ser senador, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado de la República.

Bajo el requisito de la experiencia parlamentaria, ¿todos los excongresistas que han desempeñado esta función de representación pueden y califican para postular al Senado? La respuesta es no. Existen aspectos legales que limitan este derecho a determinadas personas. Repasemos quiénes son.

Impedidos por ley

En el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, se señala claramente que "están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso".

“Lo que la Norma plantea es que quien ha sido declarado culpable de un delito no pueda ser candidato”, explica por su parte Heber Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional de la PUCP.

Caso ‘gasolinazo’

Uno de los primeros en la lista de excongresistas con sentencia, y por ende impedido de ser parte del próximo Congreso bicameral es Edwin Donayre, quien llegó a tener una curul por el partido Alianza Para el Progreso (APP). En abril de 2019 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia lo sentenció por peculado debido a "apropiación de combustible extraordinario asignado a la Región Militar Sur" durante el 2006, cuando se desempeñaba como general del Ejército.

Donayre recibió una condena de 5 años y 6 meses de prisión y; si bien su sentencia se cumple a finales de 2024, no llegaría a poder afiliarse a algún partido para ser candidato a un cargo por elección popular pues, según abogados penalistas consultados por El Poder en tus Manos, mientras se cumple condena quedan suspendidos los derechos políticos.

El primer ‘mocha sueldo’

En agosto de 2023, la Sala Penal Especial de Corte Suprema sentenció a 22 años de prisión al excongresista Michael Urtecho por el delito de concusión y enriquecimiento ilícito.

El exparlamentario de Solidaridad Nacional fue acusado por siete trabajadores de su despacho congresal de recortar sus salarios entre los años 2006 y 2010. Además, se le acusó de apropiarse de una donación de 621 sillas de ruedas para discapacitados de bajos recursos.

Un terreno (indebido) para mí

Otro excongresista que no podrá postular al Senado es Benicio Ríos Ocsa, en quien recae una sentencia por el delito de colusión agravada, y por la cual recibió siete años de prisión efectiva en segunda instancia por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco.

Ríos llegó al Parlamento por APP. Fue declarado culpable por la adquisición de un terreno sobrevalorado de 10 hectáreas cuando fue alcalde de Urubamba, entre 2007 y 2010.

El vicepresidente prófugo

El ex tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, fue sentenciado en agosto de 2022 por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a seis años de prisión por colusión agravada.

Este juzgado encontró culpable a Elera por irregularidades en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca - Piura”, obra que supervisó en el 2012. Elera permanece prófugo de la justicia, con una orden de captura e internamiento en un penal.

Kenji Fujimori y compañía

El menor de los Fujimori está impedido de postular al Senado. En noviembre de 2022, la Sala Penal Nacional sentenció en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión a los exlegisladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por el delito de tráfico de influencias al buscar apoyo contra la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, luego que éste indultara meses antes a Alberto Fujimori.

Y en enero de este año la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la sentencia, aunque variando la condición de prisión efectiva a suspendida para los condenados, ordenando también el cumplimiento de medidas de conducta y el pago de una reparación de S/500 mil soles entre todos.



El caso de las ambulancias

En noviembre de 2023, el exlegislador Luis Picón fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por negociación incompatible, sentencia a cargo del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Provincia de Huánuco.

A Picón se le halló responsable de favorecer a una empresa en la compra de 34 ambulancias cuando fue gobernador regional de Huánuco. Además, deberá pagar una reparación civil de S/ 1 millón 154 mil, y cumplir reglas de conducta.

¿Y qué pasa con ‘Los Niños’ y los acusados de ‘Mocha sueldos’?

El actual Parlamento no está libre de cuestionamientos a congresistas.

En este grupo tenemos a los conocidos como ‘Los Niños’: Raúl Doroteo (Ica), Juan Carlos Mori (Loreto), Jorge Flores (Puno), Darwin Espinoza (Áncash), Ilich López (Junín) y Elvis Vergara (Ucayali).

Sobre estos parlamentarios recae el cuestionamiento de cometer, presuntamente, tráfico de influencias por canjear apoyo en el Congreso con el expresidente de la República, Pedro Castillo, a cambio de obras para sus regiones.

Por otro lado, están otros congresistas conocidos como ‘los mocha sueldos’, señalados por recortar los salarios de los trabajadores de sus despachos. Magaly Ruíz (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú), Rosío Torres (APP), Katy Ugarte (no agrupada) y María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), suspendida recientemente por el Congreso por este tema.

Tanto 'Los Niños' como los acusados de 'Mocha sueldos' podrían presentarse al próximo Congreso bicameral, si sobre ellos no llega a dictarse sentencia. Aquí jugaría un papel importante la opinión del Congreso, así lo señala el experto en materia electoral y constitucional, Fernando Velezmoro. “Estas personas sólo pueden ser investigadas a nivel fiscal y posteriormente procesadas penalmente, una vez que el Congreso lo autorice levantando el fuero político. Los congresistas implicados en estos casos no tendrían algún impedimento hasta que no exista una condena penal”, advierte.

Teniendo en cuenta los antecedentes de algunos congresistas, ¿debieron establecerse mayores filtros o requisitos para ser senadores? Luis Egúsquiza, oficial de Programas de IDEA Internacional, pone el foco en la responsabilidad que tienen los partidos políticos.

“En la Ley Orgánica de Elecciones existen prohibiciones generales para ser congresista, y éstas tienen que ver, por supuesto, con no tener condenas vigentes. Los partidos políticos tienen una obligación ética con la ciudadanía, respecto a los candidatos y candidatas que presentan a la competencia en elección popular”, opinó.

Por su parte, el politólogo Alonso Cárdenas sostiene que el gran problema en la esfera política peruana es la falta de un buen sistema de partidos. “El gran problema del Perú es la ausencia de partidos medianamente consolidados como lo tiene la media de países latinoamericanos. Los partidos políticos están llamados a tener el deber de poner esos filtros y evitar repetir estos malos cuadros en el Congreso”, expresó.