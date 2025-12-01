Partido Aprista Peruano: así van los resultados de las elecciones primarias al 99.029 % de las actas procesadas

Un total de 41 781 electores hábiles del Partido Aprista Peruano fueron llamados a las urnas, donde se eligió al candidato presidencial, así como a los del Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

El Partido Aprista Peruano llevó a cabo este domingo sus elecciones primarias para definir quién será su candidato presidencial en las elecciones generales que se realizarán en abril del próximo año.



Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 99.029 % de las actas procesadas, la lista 7, encabezada por Pitter Enrique Valderrama Peña e integrada por María Inés Valdivia Acuña (Primera Vicepresidencia) y Lucio Antonio Vásquez Sánchez (Segunda Vicepresidencia), lidera las preferencias para ser candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, al obtener el 25,952 % de los votos válidos. En segundo lugar se ubica el exparlamentario Javier Velásquez Quesquén, con 24,659%, cuya fórmula presidencial es la número 13, que también está conformada por Carla García Buscaglia y Luis Wilson Ugarte.



Le sigue la plancha del extitular del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo (lista 3), que obtuvo 23,184 %; Hernán Garrido Lecca Montañez (lista 2), 15,969 %; Juan Carlos Sánchez de Oca (lista 12), 2,613 %; Neptalí Ramírez Heraclio (lista 11), 2,403 %; Yamel Romero Peralta (lista 1), 2.178 % y Rafael Zevallos Bueno (lista 6), con 1,300 %. Los seis candidatos restantes suman en conjunto 1,742 %.



La ONPE señaló que los partidos políticos o alianzas electorales que intentan participar en los comicios deberán superar, durante el desarrollo de las elecciones primarias, una valla de participación de sus afiliados.



Para el caso de la modalidad por afiliados, según la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), la organización política o alianza electoral debe obtener, para continuar con su participación en el proceso electoral, al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles del padrón del partido correspondiente, una cifra que el Apra superó ampliamente (más del 37 %).