Contraloría halló que el 80% de los recursos para hacer frente al Fenómeno El Niño están centralizados

El contralor Nelson Shack señaló que el 80% de los recursos para hacer frente al Fenómeno El Niño se han concentrado en el gobierno central, debido al manejo ineficiente que hubo cuando el país fue afectado por el ciclón Yaku.

"Va a ser un Fenómeno El Niño que cuando llegue nos va a encontrar muy poco preparados. Se ha hecho todos los esfuerzos, seguramente, por parte del Gobierno para asignar todos los recursos, pero estos no se están ejecutando con la velocidad esperada", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"El 80% de todos los recursos destinados al Fenómeno El Niño están concentrados en el gobierno nacional. No se ha transferido sustantivamente a los gobiernos regionales o locales, sino que, seguramente, pensando en lo que pasó con el Yaku, el gobierno nacional decidió que iba a haber una operación más centralizada", agregó.

Problema de gestión

En otro momento, el contralor precisó que existe un problema grave de gestión en el Gobierno, pues la Contraloría ha observado en múltiples oportunidades a empresas que no cumplen con los requisitos para llevar a cabo los proyectos.

"El principal problema está en muchas de las normas con las que se tienen que ejecutar todos estos procesos. La auditoría verifica el cumplimiento de las normas, no discuten sobre si deben ser cambiadas o no. Pero, además, ha habido muchos problemas de gestión", manifestó.

"Hay un problema de gestión. La Contraloría, con el control concurrente, ha advertido en siete oportunidades que han contratado a una empresa que no cumple con los requisitos, que no tiene la maquinaria. El gestor público ha debido tomar esos informes que, además, el propio supervisor ha dicho que no va a llegar. Y esto está pasando en diferentes regiones", finalizó.