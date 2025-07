Iván Lanegra: Interés de los jóvenes en la política se ha reducido y "debe ser un punto de alerta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó esta semana el Informe sobre Desarrollo Humano 2025, titulado "Actuar, confiar y conectar: El valor de la acción conjunta para el desarrollo sostenible". El documento evalúa el bienestar de la población peruana y los factores que inciden en su progreso, y también explora los desafíos para lograr una democracia más sólida y representativa.

Uno de los aspectos abordados en el informe es el creciente desinterés de los jóvenes peruanos por la política. En marzo de 2022, siete de cada diez jóvenes mostraba interés en los asuntos políticos; sin embargo, en marzo de 2025, la cifra cayó a solo cinco, según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) recogidos por el estudio del PNUD.

Iván Lanegra, coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, señaló que el estudio recoge las preocupaciones de los jóvenes respecto a la política y el sistema democrático, a partir de actividades realizadas con este grupo. Estas revelaron que los jóvenes no se sienten ajenos a los temas públicos, pero demandan espacios que les permitan construir confianza en el sistema, comentó.

"Durante el proceso del informe hicimos talleres con gente joven en varias ciudades del país y todos coinciden en la importancia de fortalecer la democracia, construyendo una representación política más eficaz. No es que los jóvenes no quieran los temas públicos ni les interese, quieren más oportunidades, generar más espacios para que puedan desarrollar esa confianza para trabajar en el tema. Entonces, estas cifras que tenemos, por ejemplo, de aumento del desinterés en la política de los jóvenes debe ser un punto de alerta sobre qué tenemos que hacer para promover una juventud más interesada en los temas que nos interesan a todos", señaló en entrevista con RPP.

En declaraciones a El Poder en tus Manos, Bettina Woll, representante residente del PNUD en Perú, señaló que el análisis del informe permite identificar que, en términos generales, “los peruanos valoran la democracia”, lo cual ha sido una constante en los últimos 20 años; sin embargo, resaltó que ha disminuido la satisfacción con el desempeño de la democracia en el país.

"En lo global, los peruanos valoran la democracia y eso es una constante en las últimas dos décadas, pero ha bajado la satisfacción con el desempeño de la democracia que tenemos en el Perú y eso lleva varios resultados. Hay una creciente apatía en lo político, eso se ve sobre todo en los jóvenes y también hay una creciente polarización sobre cuáles deberían ser las soluciones para el país", indicó.

Bettina Woll, representante del PNUD en el Perú, e Iván Lanegra, coordinador general del Informe de Desarrollo Humano. | Fuente: RPP

Factores detrás del desinterés de los jóvenes en la política

Iván Lanegra explicó que algunos de los factores vinculados a la caída del interés de los jóvenes en la política son la percepción de que las autoridades no responden a las necesidades de la población y el aumento de la polarización, que genera un mayor distanciamiento entre la ciudadanía.

"Uno de esos indicadores es la percepción de que se escucha poco a las personas. Las autoridades no responden a las preocupaciones y sienten que no son atendidas las demandas de la ciudadanía. Otro elemento es la polarización política, que también ha crecido mucho, y eso genera distancias en la gente, hace que las personas se alejen y no puedan conversar porque sencillamente sienten que sus posiciones son absolutamente antagónicas. También hemos encontrado una percepción de que son los que tienen más poder los que sí pueden ser escuchados. Y, entonces, claro, si alguien no tiene esa capacidad siente que no va a tener la posibilidad de tener una influencia en la política", precisó.

"Todos esos factores son parte de las variables que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar por qué no logramos que más gente esté interesada en trabajar juntos, en cooperar, en actuar, incluyendo a los jóvenes", recalcó.

Más de 2 millones de jóvenes votarán por primera vez en las Elecciones Generales 2026, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Consultado acerca de los desafíos y el papel que tendrá este sector de la población en el próximo proceso electoral, Iván Lanegra sostuvo:

"Los jóvenes son actores con capacidad de pensar los problemas colectivos, públicos. Y seguramente van a estar muy preocupados sobre su futuro, sobre las oportunidades que se les brindan a partir de las elecciones que toman. Desde luego, es muy importante informarse, pero también es muy importante compartir entre ellos espacios para poder, de esa manera, enriquecer su visión sobre qué hacer en contextos democráticos y electorales. Pero eso es algo que le toca a los jóvenes. Ellos tienen que tomar sus decisiones, ellos tienen la capacidad de hacerlo, y confiamos en que en estas elecciones que vienen tengan toda la posibilidad de apostar por el país".