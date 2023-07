Nuevo presidente de EsSalud asegura que exgerente Iván Pereyra "no va a volver"

Estado Linares señaló que no ha habido ninguna relación con quienes tomaron la decisión sobre su designación

Linares señaló que no ha habido ninguna relación con quienes tomaron la decisión sobre su designación. | Fuente: EsSalud

El presidente ejecutivo de EsSalud, César Linares, ofreció detalles sobre los cuestionamientos en su contra tras su designación para reemplazar en el cargo a su antecesora y exministra de Salud Rosa Gutiérrez. Ante ello, aseguró que durante su gestión no se repondrá al exgerente general del seguro social, Iván Pereyra Villanueva, quien fue separado por presuntos actos de corrupción.

"Estoy un día en el cargo. No tengo la dicha de conocer a la doctora saliente, tampoco al señor Pereyra. Pero obviamente si la doctora tiene las pruebas respectivas, nosotros haremos el seguimiento correspondiente (...). Mi currículum llegó a manos del ministro de Trabajo. Él es quien me convoca y me plantea la posibilidad de asumir este cargo. Entiendo que a través de una terna que también se presentó", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No he recibido ninguna información de ningún medio, de ninguna persona para su reposición. Además, yo garantizo que no va a ser repuesto. Esto, por los antecedentes que tiene y por los encargos o sugerencias que obviamente personas cuestionadas no pueden ser recibidas en la institución. Pero mientras yo esté en la Presidencia Ejecutiva les garantizo que no va a poder volver", agregó.

Como se recuerda, la exministra Gutiérrez denunció que la presidenta Dina Boluarte le había solicitado la reposición de Pereyra Villanueva. Asimismo, precisó que poco después de negarse a este pedido recibió llamadas insistentes del jefe del gabinete de Presidencia y del secretario de Palacio de Gobierno. No obstante, Linares dijo desconocer a los presuntos involucrados.

"No ha habido ninguna relación (con quienes tomaron la decisión de la designación). Yo recién he tenido oportunidad de conocer personalmente al ministro (de Salud) el día de ayer. No tengo ningún contacto. Solo una entrevista vía zoom", insistió Linares.

Linares señaló que no ha habido ninguna relación con quienes tomaron la decisión sobre su designación. | Fuente: RPP

Procesos en su contra

Linares aseguró que ninguno de los procesos en su contra se encuentran en curso, pese a la información que se tiene de los archivos de la Fiscalía.

"No están en curso (los procesos en mi contra). En la entrevista se me pregunta si tengo sentencias judiciales o procesos judiciales o procesos administrativos. Yo fui enfático en que no tengo ninguna sentencia judicial y no tengo ningún proceso administrativo en ningún lugar donde he trabajado", aseveró.

No obstante, Antony Muñoz, abogado de Linares, relató los detalles de cada uno de los casos para concluir que al menos dos de los procesos continúan abiertos.

"Han aparecido cuatro procesos penales. En el primer proceso de lesiones leves el señor Linares aparece como un tercero. Y un tercero viene a ser una especie de testigo o perito, alguien que participa en el proceso pero no es parte. No está denunciado en este proceso. (Además), ha quedado sobreseido en 25 de agosto de 2016. Este sobreseimiento quedó consentido. Quiere decir que la parte acusadora no presentó una apelación", precisó.

"En el segundo caso, que es el de homicidio culposo, aparece como investigado. Fiscalía archivó este proceso preliminarmente. Quiere decir que no encontró ningún argumento para empezar una investigación preparatoria (...) y la parte acusadora no apeló", agregó.

"El tercer caso viene a ser sobre una colusión simple, que actualmente se viene ventilando en el Poder Judicial en Arequipa. Se halla como imputado. Hay un proceso en marcha. (...) llamaron a una licitación para la compra de un ecógrafo. El órgano interno del hospital encontró algunas irregularidades y ha hecho la denuncia. El doctor, como exsubdirector del Hospital Honorio Delgado, está dentro de la licitación y, por tanto, dentro de la investigación", enfatizó.

"El cuarto caso, que es el que aparece con sentencia por lesiones al concebido, es de la provincia de Castilla, de Arequipa. Revisando todos los actuados, la fiscal del caso presentó un sobreseimiento sobre varios investigados, entre ellos está el doctor César Linares. En ese caso dice sentencia en los informes de Fiscalía, pero en la investigación que hemos hecho, el caso todavía está abierto", finalizó.