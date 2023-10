Perú y Chile tienen constituciones que no surgen en contextos democráticos, señala abogado Pedro Grández

Estado "En ambos procesos se ha dejado de lado el espacio del bien común, de los intereses públicos", dijo Pedro Grández

El abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Pedro Grández, se refirió a la crisis que se vive en Perú y Chile y precisó que un elemento en común que comparten ambos países es que sus respectivas constituciones surgieron de contextos no democráticos.

"Son varios los elementos cercanos y comunes. Tienen que ver en primer lugar con el proceso de instauración de una Constitución como la chilena del 80, por ejemplo, y la nuestra, que no son constituciones que surgen en contextos democráticos. Luego está todo el proceso de implementación de esas constituciones aunado a procesos de excesiva confianza en el mercado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No digo que el mercado no sea algo en lo que no hay que confiar, pero en ambos procesos se ha dejado de lado el espacio del bien común, de los intereses públicos en exceso de las reglas del mercado. Es un elemento común en ambos países", agregó.

"La clase política no está haciente frente a problemas comunes"

En otro momento, indicó que mientras que en Chile han habido discusiones serias sobre propuestas respecto a la problemática social, en Perú la clase política no ha abordado de manera efectiva los problemas comunes de la ciudadanía.

"Luego están las reacciones ciudadanas. Creemos que desde la academia tenemos una responsabilidad de generar espacios de discusión de iniciativas y propuestas para que no nos sorprendas los estallidos sociales sin ideas. Y hemos visto cómo la academia chilena ha sido capaz en los últimos años de producir documentos, discusiones. Y entonces la literatura en Chile es bastante más (importante) que la que nosotros tenemos", manifestó.

"Estamos viendo procesos en los que la clase política no está haciendo frente a problemas comunes. Eso tiene que ver también con no darnos cuentas que esos problemas tienen que ver con el día a día de la gente. Hemos polarizado la discusión política, olvidándonos que las cuestiones básicas están ahí, esperando una respuesta y una solución", finalizó.