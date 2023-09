La importancia de tener instituciones fuertes y políticos comprometidos para fortalecer la democracia en el Perú

Los tiempos complicados que atraviesa el sistema democrático en el Perú parecen no terminar. Solo en los últimos meses, diversos especialistas han advertido la gesta de un ataque sistemático a los organismos que integran el Sistema Electoral, es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ello, luego de que el Parlamento discutiera la propuesta de que los titulares de las citadas entidades puedan ser sometidos a juicio político cuando este procedimiento en realidad está contemplado para otros altos funcionarios.

No obstante, los cuestionamientos a la labor que desempeñan vienen incluso desde mucho tiempo atrás, como cuando se acusó a las autoridades de llevar a cabo un fraude electoral a favor de los resultados que dieron por ganador a Pedro Castillo en las elecciones presidenciales del 2021.

En medio de este panorama adverso, si bien es importante que los ciudadanos conozcan el papel que desempeñan los organismos electorales para el desarrollo y funcionamiento de una sociedad democrática, también es importante que las instituciones y las autoridades tomen acción y sean las que busquen acercarse a las personas para dar cuenta del tipo de trabajo que realizan.

El papel de las instituciones públicas

Sobre este punto, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoce que el ente que preside ha tenido que replantearse todas sus estrategias de comunicación, sobre todo ante el contexto de la pandemia por COVID-19 y de la información falsa. Uno de los ejercicios desarrollado en periodos de elecciones, fue ONPEChequea, una iniciativa de monitoreo digital de la ONPE que tiene el objetivo de detectar e identificar contenidos falsos o engañosos sobre procesos electorales.

Corvetto recalcó que los organismos electorales deben apuntar a generar confianza por parte de la población al realizar elecciones íntegras que no solo respondan a cumplir con estándares internacionales e indicados, sino también integridad desde la igualdad.

"Nosotros hemos vivido creyendo durante mucho tiempo que la gente sabe cómo son las elecciones, cómo se hacen, cuáles son los temas y lamentablemente no es así. Hemos sido muy reactivos. Creo que uno de nuestros grandes temas es contarle a la gente qué hacemos y por qué lo hacemos, por qué le damos la posibilidad de que elija su local de votación, por qué procesamos las actas, de qué manera y cómo hacemos todo el trabajo de transparencia de nuestra labor y del cómputo de resultados, del procesamiento de votos; y cuál es nuestro marco legal”, indicó durante su participación en el seminario Debates electorales presidenciales y Comunicación Política en América Latina.

Corvetto indicó que la institución ha llevado adelante otras iniciativas que ayudan a combatir la desinformación y generar espacios de diálogo e investigación. Además, también se han reunido con sus pares en la región para discutir propuestas para fortalecer el sistema democrático.

"Este contexto nos implica entender las cosas, nos implica tener una lógica activa, propositiva y no esperar a elecciones para decirle a la gente qué hacemos, hay que decirlas todo el año de manera permanente. (...) Hay que generar una mirada global y hay que cambiar el chip, y ese cambio también obliga a tener más recursos", precisó.

Es preciso señalar que, de acuerdo al estudio Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, elaborado por el INEI y publicado en agosto del 2023, el nivel de confianza que tienen los ciudadanos por las instituciones en el país se concentra en el Reniec, siendo la institución pública en la que más confía la población. El mismo ránking ubica a la ONPE en el puesto ocho y al JNE, en el once.

¿Qué comunicación está surgiendo desde los políticos?

Por otro lado, Percy Medina, jefe de Misión de Idea Internacional en el Perú, sostuvo que “la comunicación es un elemento central, quizá la columna vertebral, de la acción política”. Sin embargo, quienes integran este espacio, entre ellas autoridades elegidas democráticamente, están perdiendo “la idea” de que la comunicación es vital para la toma de acciones.

“Lo que hoy vemos es que los políticos se encierran en cámaras de eco y se escuchan a sí mismos y les importa poco o nada qué es lo que piensa la ciudadanía a la que teóricamente tienen que representar. Y eso, me parece, que es un fenómeno que se está profundizando y se ve claramente en todos los espacios: subnacionales y nacionales también”, indicó.

Este fenómeno, señaló Medina, surge a partir de la idea del político de no acudir a espacios ciudadanos en los que podría ser blanco de críticas o cuestionamiento, sino que lleva adelante iniciativas conforme a su propio criterio.

“Si los políticos en general deciden que no importa lo que piensa la gente, la ciudadanía y solamente importa lo que se va a desarrollando en sus cámaras de eco; entonces, realmente el sentido mismo de la representación está profundamente distorsionado (...) El argumento de un congresista es ‘yo por qué voy a ir a hablar con gente que no me aprecia cuando puedo ir donde me aplauden’. Con esa lógica, la comunicación desaparece completamente”, refirió.