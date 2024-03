Asociación de farmacias sobre decreto de medicamentos genéricos: "Es totalmente confuso, nadie lo entiende"

Gobierno La presidenta de Aspefar indicó que más de 20 mil farmacias viven del día a día, por lo que es clave que todos los actores lleguen a un consenso sobre la norma

El decreto de urgencia referido a la disposición obligatoria de medicamentos genéricos en farmacias y boticas privadas ha motivado el cuestionamiento de dichas empresas, sobre todo de aquellas que son independientes de cadenas farmacéuticas.

El día de ayer, lunes, la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú emitió un comunicado en el que rechazó dicho dispositivo del Ejecutivo, señalándolo como "una medida discriminatoria, abusiva, impositiva y punitiva que afecta a las 18 000 boticas y farmacias independientes (...) que son las MYPES del sector farmacéutico".

Por su parte, Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), en diálogo con RPP, consideró además que dicho decreto es "totalmente confuso", pues no precisa cuestiones básicas para que la norma pueda ser cumplida.

"Estamos de acuerdo con que las normas tienen que ser claras. Ayer, el ministro y el viceministro (de Salud) salieron a aclarar el decreto de urgencia. No puede aclararse verbalmente, tiene que estar escrito en el documento. Ese documento está totalmente confuso, nadie lo entiendo, no lo entendemos, no sabemos lo que quiere decir", sostuvo.

Debido a ello, la representante de Aspefar exigió que su gremio sea convocado a una mesa técnica con los representantes del Ejecutivo para consensuar el proyecto de ley sobre el tema que se presentará ante el Congreso.

"Por eso es la exigencia al Ejecutivo de una mesa de trabajo donde estén todos los actores y se llegue a un consenso y se realice una norma que realmente sea aplicable y que se cumpla. No se puede hacer una norma confusa, porque finalmente el más perjudicado va a ser la población y nosotros como farmacéuticos. Una norma que no está clara se sujeta a discrecionalidad, a multas irracionales y abusivas. Vamos a terminar desapareciendo como oferta al público usuario", resaltó.

Cuestionamientos al decreto

Ana María Jiménez dio cuenta de los principales cuestionamientos que su gremio hace al decreto de urgencia del gobierno. En ese sentido, consideró que el Estado "generaliza y nos mete en el mismo saco de las cadenas (farmacéuticas) cuando hace sus normas", a las que consideró "discriminatorias".

"Decimos (que es) discriminatoria porque (...) tenemos un decreto de urgencia que únicamente se refiere a las farmacias privadas y no a las farmacias del sector público, que deberían ser las primeras en tener todos los medicamentos del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME)", sostuvo.

"Por eso es discriminatorio, porque las multas se están generado solamente para el sector privado. Eso parece jalado de pelos, es discriminatorio y abusivo", resaltó.

Respecto a las multas, Jiménez indicó que una sanción de 2UIT significaría la quiebra de varias farmacias independientes.

"La multa es de 2 UIT, es decir, estamos hablando sobre S/10 mil. Nosotros somos Micro y Pequeña Empresa (Remype), y el hecho de que trabajemos tanto también se debe a que tenemos que hacer que nuestra farmacia sea sostenible, que pueda pagar todos sus gastos y, finalmente, nuestras ventas diarias son de S/300, S/200. Al final del mes, tenemos un balance de S/1000 a S/1500 de rentabilidad neta. ¿Cómo nos podrían poner una multa de más de S/10 mil?", cuestionó.

Asimismo, señaló que en el decreto no se ha detallado el listado de medicamentos genéricos ni la cantidad de ellos que deben mantener en stock las farmacias.

"En cuanto a la cantidad, tampoco se entiende, hay omisiones, imprecisiones. Dice “están obligadas a mantener un stock mínimo del 30% de la oferta total de cada uno de los medicamentos esenciales genéricos”. Primero, ¿qué significa oferta total y de cada uno de los medicamentos? ¿Estamos hablando de la oferta de lo que yo ofrezco en el mes, en el día, en el año? No se sabe", remarcó.

La representante de Aspefar también manifestó su incertidumbre respecto a qué deberían hacer las farmacias y boticas al cabo de 4 meses con los medicamentos adquiridos, considerando que ese es el lapso de vigencia del decreto.

"En el Perú, según indicadores de Digemid, hay un promedio de 28 mil farmacias y boticas, de las cuales más de 20 mil son microempresas que viven del día a día. Si nosotros quisiéramos comprar medicamentos de un listado, una determinada cantidad, probablemente esos 20 mil no tendrían el alcance financiero para hacerlo de la noche a la mañana", indicó.

"Tengamos en cuenta que este decreto de urgencia dice que es por 4 meses. ¿Y después de 4 meses, qué hago con todos esos medicamentos? ¿Y qué hacen los departamentos que no están en situación de dengue?", puntualizó.