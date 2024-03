Ministro de Salud explica decreto sobre venta de medicamentos genéricos: ¿qué obligaciones tendrán las farmacias?

Gobierno El titular del Minsa indicó que la lista de medicamentos esenciales referidos en el decreto se publicará en 10 días hábiles

El último sábado, el Ejecutivo publicó el decreto de urgencia que establece la obligatoriedad de farmacias y boticas privadas para "ofertar los medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional". La obligación se refiere a aquellas medicinas "que formen parte de la oferta de medicamentos de marca".

Vale resaltar que la emisión de dicho decreto se da en medio de una polémica en torno a un decreto de urgencia similar, emitido en octubre del 2019, cuya vigencia finalizó el 25 de febrero pasado, sin que el Gobierno lo prorrogara, con lo que se ponía en riesgo el acceso de la población a dichos productos, cuyos precios suelen ser inferiores a los de marca.

En ese sentido, el decreto emitido por el actual Gobierno presenta diferencias respecto a la anterior medida, sobre todo en lo que respecta al porcentaje de medicamentos genéricos que los referidos establecimientos deben tener disponibles al público.

"Las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud, del sector privado, están obligadas a mantener un stock mínimo del 30% de la oferta total de cada uno de los medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional contenidos en el Listado señalado en la Única Disposición Complementaria Final del presente Decreto de Urgencia", indica el nuevo decreto.

Para comprender los alcances de esta medida, RPP conversó con el ministro de Salud, César Vásquez, quien también indicó los motivos por los cuales el Ejecutivo resolvió no ampliar la vigencia del decreto anterior.

¿Cuáles son los alcances de la medida?

El ministro de Salud indicó que en el decreto solo se ha considerado un mínimo de 30% de genéricos, y que elevarlo "terminaría con el cierre de las farmacias privadas, y no es saludable para el país, porque el servicio público no puede cubrir toda la demanda de medicamentos".

"Nosotros le hemos puesto un indicador: 30%, fácilmente evaluable. Cuando vayamos a supervisar, contabilizamos el stock total de la farmacia (…) y del stock que vende, no del total de medicamentos esenciales, el 30% debe ser genéricos", indicó.

"Son 796 medicamentos esenciales; es decir, de alta rotación que son importantes para las enfermedades más comunes, el 80% de enfermedades. De esto, en el decreto de urgencia que estaba vigente, solo estaban considerados 40 medicamentos; es decir, el 5%. Nosotros lo estamos ampliando", señaló.

Vásquez indicó que, "en 10 días hábiles", el Ejecutivo publicará la lista de medicamentos esenciales que deberán ser parte de la oferta de farmacias y boticas, a modo de genéricos.

"Según nuestros cálculos, va a ampliar enormemente los 40 de la lista; por lo menos van a ser más de 100. Lo más seguro es que estemos llegando a una lista cercana a 200 medicamentos", resaltó el titular del Minsa.

No obstante, indicó que lo establecido no significa que las farmacias están obligadas a tener en su stock los 200 medicamentos prioritarios.

"De los medicamentos que decidan vender en su farmacia, de su stock diario, el 30% debe ser genéricos. No tienen que tener el 30% del total de medicamentos en su stock, ni siquiera de los 200 que podamos nosotros priorizar y que eran 40 en la norma anterior; sino que es 30% del stock que venden ellos", recalcó.

César Vasquez precisó que la nueva lista de medicamentos esenciales genéricos llegará hasta un promedio de 200 productos Fuente: Andina

¿Por qué se decidió emitir un decreto de urgencia antes que proponer una norma o ampliar el decreto anterior?

Otro aspecto que ha sido objeto de críticas por un sector de la opinión pública es que el Ejecutivo haya emitido un nuevo decreto de urgencia y no haya ampliado el anterior o presentado una iniciativa legislativa que zanjara el tema de la disposición de medicamentos genéricos.

Al respecto, Vásquez Sánchez señaló que se evaluó la ampliación del decreto de urgencia anterior, pero que no se cumplía ninguno de los dos escenarios que permitían esa vía.

"Un decreto de urgencia, por su naturaleza, nace de una coyuntura, de una situación especial (...) Eso sucedió el 31 de octubre del 2019, cuando se cerró el Congreso, y se presentó un decreto de urgencia sobre medicamentos genéricos. Estos decretos de urgencia tienen naturaleza temporal, nunca son de manera definitiva", indicó.

"Otro escenario es en el marco de una declaratoria de estado de emergencia, cuando estamos en emergencia sanitaria, como sucedió en el 2020, cuando se amplió este decreto de urgencia del 2019, que vencía el 31 de diciembre del 2020; pero como entramos en emergencia sanitaria por la pandemia, en mayo del 2020, se amplió dentro de un paquete de medidas", añadió.

En esa línea, el titular del Minsa indicó que tres días después desde que se venció la vigencia del decreto, se aprobó la declaratoria de emergencia por dengue, con lo que "se estaban creando las condiciones" para ampliar el decreto de los medicamentos genéricos.

"La solución que nosotros estábamos encaminando era una ley, que es la solución definitiva al problema, no estar parchando con decretos de urgencia. Estamos encaminando un proyecto de ley y para encaminarlo estábamos haciendo un análisis del impacto del decreto de urgencia. Tenemos un informe de Digemid que indica que el impacto de ese decreto no ha sido significativo, puesto que no le ponía un indicador objetivo para poder evaluar, cuando obligábamos a las farmacias a vender productos genéricos no decíamos en cuánto de porcentaje de su stock deben vender genéricos", explicó.

"No se podía evaluar y, como bien dice el estudio de impacto de Digemid, no ha sido significativo. Todo esto nos llevó a que demoremos un poco en la presentación del proyecto de ley (...) Ya quedó claro que el decreto de urgencia no se podía ampliar alegremente, tenía que ser en el marco de una emergencia. Eso se ha hecho, y por eso se ha demorado un poco", subrayó.

Respecto al proyecto de ley que está preparando el Ejecutivo sobre este tema, Vásquez indicó que "en cuanto a los medicamentos genéricos, no va a variar mucho".

"Lo que va a dar es una continuidad permanente, porque un decreto de urgencia, como lo dije al inicio, es una norma de naturaleza temporal (…) Hemos hecho el decreto de urgencia mientras se aprueba la ley", precisó.