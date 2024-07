Elías Varas pide destitución del Canciller por incidente en el Congreso: "¿Cómo es posible que esté cayéndose de dormido?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Elías Varas pide destitución del Canciller por incidencia en el Congreso: "¿Cómo es posible que esté cayéndose de dormido?"

Durante el mensaje de 28 de Julio de la mandataria Dina Boluarte ante el Congreso de la República, que se extendió por más de 4 horas, el canciller Javier González-Olaechea fue captado durmiendo en la primera parte.

Al respecto, el congresista Elías Varas (Cambio Democrático-Voces por el Pueblo) consideró como una falta de respeto a la investidura presidencial que el referido ministro haya sido visto en esas condiciones.

"¿Cómo es posible que el Canciller, el hombre de las relaciones exteriores, la persona que da la investidura del Perú hacia afuera esté, por poco, cayéndose de dormido? ¿Qué quiere decir eso? Que hay poco respeto por la investidura de su presidenta", señaló.

En ese sentido, consideró que debería ser destituido del cargo de Canciller de la República. "Yo creo que debería retirarlo a ese señor que no tiene nada que hacer en relaciones exteriores", sentenció.

Las cámaras de RPP captaron el momento en que González-Olaechea, quien estaba sentado al lado del primer ministro Gustavo Adrianzén y del titular de Defensa, Walter Astudillo, estaba durmiendo en el momento en que Boluarte Zegarra leía la página 13 de las 79 hojas que contiene el mensaje presidencial.

Congresistas abandonaron el Hemiciclo en pleno mensaje presidencial

Al menos 8 congresistas abandonaron el hemiciclo en pleno mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Algunos de ellos fueron Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo), Jorge Morante (Somos Perú), Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), Flor Pablo (no agrupada), Silvana Robles (Bancada Socialista), entre otros.

El parlamentario Roberto Sánchez indicó en su cuenta en X que se retiraba porque consideraba que el mensaje estaba "lleno de mentiras".

"El pueblo no te cree, me retiro de su mensaje presidencial lleno de mentiras y burlas al sentido común. ¡Solo el Pueblo Salva Al pueblo! ¡Justicia a los asesinados hermanos nuestros del Sur!", sostuvo en la red social.

Por su parte, Silvana Robles (Bancada Socialista) indicó en la misma red social que no podía escuchar el mensaje "de una presidenta ilegítima".

Asimismo, Flor Pablo (no agrupada) dijo haber preferido marchas con los manifestantes contrarios al gobierno, que se congregan frente a Palacio de Justicia.

"No me da la conciencia para quedarme en el Pleno escuchando a la Presidenta, viendo tanta hipocresía y escuchando tantas mentiras. Canté nuestro himno nacional y me retiré. Nos vemos en la Marcha ciudadana!!! A las 3pm frente al Palacio de Justicia. Viva el Peru!!", sostuvo.

