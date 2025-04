Canciller sobre presuntas irregularidades en admisión a la Academia Diplomática: "Denuncia no tiene motivación ni sustancia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Estoy encantado de ir a explicar todo eso con estructuración, tiempo y detalles", dijo Schialer | Fuente: PCM

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, señaló que asistirá a la Comisión de Fiscalización en caso sea llamado para responder por las denuncias sobre presuntas irregularidades en el último proceso de admisión a la Academia Diplomática del Perú. No obstante, adelantó no existe "motivación suficiente" para dar cabida a las denuncias.

"Yo, encantado de ir al Congreso. He ido a varias comisiones: Orden Interno, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores. Iré también a la de Fiscalización si se me convoca. Pero lo que quiero subrayar es que esta denuncia es falsa. No es una denuncia real. Ni siquiera sabemos quiénes formalmente la han interpuesto. No nos han dejado conocer los nombres de los denunciantes", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Una denuncia que en fondo y forma no tiene aquellas solemnidades que dice la ley debe tener, es en realidad una denuncia ya de por sí, no digo falsa, sino débil. Y si a eso le sumamos que la denuncia ha sido demostradamente falsa, entonces la verdad estoy encantado de ir a explicar todo eso con estructuración, tiempo y detalles (...). Esta es una denuncia que no tiene motivación ni sustancia", agregó.

Cabe recordar que en los testimonios de los denunciantes se precisa que la gestión de la prueba psicotécnica estuvo a cargo de una empresa sin experiencia en el rubro. En tanto, las evaluaciones de inglés estuvieron a cargo de docentes que no tenían la colegiatura.

"Es mejor para el Perú mantener los temas comerciales en la canasta comercial"

En otro momento, respecto de anuncio de aranceles del 10 % para Perú y otros países de Latinoamérica hecho por el presidente estadounidense Donald Trump, Schialer mencionó que es mejor que la situación se quede dentro del marco comercial y no traspase al lado político.

"A mi modo de ver, creo que por el momento es mucho mejor para el Perú mantener los temas comerciales en la canasta comercial, sin perder de vista que la canasta comercial es una de una muy amplia, vasta y compleja red de conexiones que tenemos", aseveró.



"Lo que yo estimo está haciendo el presidente Trump es es una medida de política exterior para encarar lo que él siente, que es una deficiencia al interior de los Estados Unidos, que es una desindustralización, esta pérdida gradual y cada vez más acelerada de la preminencia económica, social y política de los Estados Unidos", finalizó.