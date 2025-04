Walter Gutiérrez sobre "franja informativa" del Ejecutivo: "Algún ministerio tiene el sueño de ser de la Propaganda y no de Justicia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció, el último domingo, que el Ejecutivo pretende modificar la Ley de Radio y Televisión para que una "franja informativa" del gobierno sea emitida en todos los medios de comunicación, durante los estados de emergencia.

Esta propuesta fue especificada por el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, quien ayer, en diálogo con RPP, precisó que la franja tendrá una duración aproximada de 40 minutos y que deberá ser emitida entre las 6pm. y 11pm.

Al respecto, Walter Gutiérrez, exdefensor del pueblo y exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), calificó esta propuesta como una "iniciativa infeliz", la cual sería "groseramente inconstitucional" por parte de un gobierno que es "hostil a la prensa".

"Sin duda se trata de una iniciativa infeliz si se llegara a presentar como anteproyecto y, eventualmente, si saliese la norma sería groseramente inconstitucional, porque hay que recordar que la Constitución garantiza el derecho a la información, más puntualmente diría incluso, o extensivamente, a la pluralidad de información y además al derecho de crítica. En ese sentido, si se saca una norma que obliga, en una franja, además, entiendo, bastante amplia, de cerca de 40 minutos, en un horario prime, es evidente que se transgrede el derecho de los ciudadanos, no solo de los medios, yo empezaría por los ciudadanos, porque son los destinatarios de la información", señaló.

"Además, esto se da en un contexto particularmente preocupante, porque es un gobierno que ya es hostil a la prensa, un gobierno en el que un ministro, por ejemplo, se ha permitido hablar de chacales de la información o algo así. Un gobierno que, permanentemente, ataca la prensa, una presidenta que no declara, que incumple su deber de información respecto de las políticas públicas y la línea de su gobierno. En suma, es una ley o una iniciativa infeliz que olvida, además, que el primero y principal de los derechos que deben defenderse en un sistema constitucional es el derecho a la información y el derecho a la crítica", agregó.

"Algún ministerio tiene algún sueño de ser ministerio de la propaganda"

Asimismo, Gutiérrez consideró que la propuesta no tiene fundamento, ya que el Estado dispone de los medios para informar a la ciudadanía de los temas de gestión.

"Creo que a alguien se le ha ocurrido que el gobierno tiene un problema de comunicación [...] y creen que esto se soluciona apelando a la red de medios de comunicación privados. Ahí hay que decir por lo menos dos cosas. Primero, la red de comunicación más grande, más importante la tiene el Estado. Ellos tienen una red de comunicación y no solamente me refiero a radio y televisión peruana, me refiero a todas las direcciones de comunicación, a los dircoms de los ministerios, del gobierno. Son muy fuertes y pueden llegar más que, incluso, cualquier medio", aseveró.

"Pero, además, diría que están equivocándose cuando pretenden ponerle una suerte de cambio o de pauta en el sentido de la comunicación en los horarios más importantes. Eso no va a suceder", sostuvo.

En esa línea, el exdefensor del Pueblo consideró que "algún ministerio" quizá tiene "algún sueño" de ser "ministerio de la Propaganda", un organismo que, históricamente, ha existido en gobiernos totalitarios.

"Indirectamente, [el control de medios] puede ser la intención de algún ministerio que tiene algún sueño de ser ministerio de la Propaganda y no Ministerio de Justicia", sostuvo.

"El ministerio ha argumentado que la ciudadanía tiene derecho a la pluralidad de información. La ciudadanía tiene derecho a la información plural objetiva y no han hecho, precisamente, gala de información objetiva, sino información, yo diría, tergiversada, amañada, alineada con los intereses o argumentos que quieren plantear", agregó.

Además, consideró que existe "una intención indirecta de expropiación" por parte del Ejecutivo, puesto que se estaría "arrebatando 40 minutos en la hora prime" de todos los medios de comunicación.

"Yo creo que esta norma es una iniciativa de mente parametrizada, que tiene parámetros, límites, fronteras, linderos que no permite ver más allá […] En este momento, identifico a un enemigo de la libertad de información y el derecho a la crítica. Esto, además, es expropiatorio o, por lo menos, hay una intención indirecta de expropiación, porque el capital -o el activo, para hablar con más propiedad- de cualquier medio es el tiempo, y le están arrebatando 40 minutos en la hora prime, digamos, en el mejor momento, y al mismo tiempo y a todos", enfatizó.

"Claramente, no es solo violatorio del derecho a la información, del derecho a la libertad de expresión, a la crítica, sino además expropiatorio de un patrimonio del que son titulares los medios de comunicación", subrayó.

Finalmente, dijo que, de aprobarse la norma, correspondería interponer "una acción de inconstitucionalidad" y "un amparo individual por cada medio" afectado.