Minsa convocó a adjudicación de plazas SERUMS tras evaluación: la historia de un polémico proceso

El Ministerio de Salud (Minsa) inició este martes el proceso de adjudicación de plazas para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). La convocatoria fue publicada ayer, lunes, y los postulantes tendrán hasta el próximo viernes, 13 de septiembre, para inscribirse en este link.

Según indicó el Minsa, en este proceso no habrá ni se publicará "una lista de observados", y tampoco existirá "una etapa de subsanación de observaciones".

Los resultados de una polémica evaluación

La adjudicación de las plazas SERUMS 2024-II fue convocada luego de que, el pasado domingo, un total de 11 776 profesionales de 6 carreras médicas de ciencias de la salud fueron evaluados como parte del proceso para el ingreso a dicho servicio.

Los resultados se presentaron al día siguiente y revelaron que 69 % de participantes obtuvieron una nota menor a 10.5, mientras que solo 31 % superaron esa calificación. La nota más baja fue de 2.40, y la más alta, de 15.60.

En ese sentido, en Medicina, el 50.7 % de postulantes resultaron con menos de 10.5; en Enfermería, ese porcentaje fue de 82.2 %; en Nutrición, de 71.2 %; en Obstetricia, de 70 %; en Odontología, de 66.8 %; y en Químico-Farmacéutico, de 71.6 %. Es decir, un total de 8 126 participantes obtuvieron calificación inferior a 10.5.

Con estos resultados, Vicente Cruzate Cabrejos, director general de la Dirección de Personal de la Salud del Minsa, en entrevista con Canal N, calificó la prueba como un “rotundo éxito”, y señaló que tanto quienes superaron la nota de 10.5 como aquellos que no, podrán obtener una plaza para el SERUMS ya que, según dijo, "la ley lo único que te exige para adjudicar una plaza es que tengas título profesional y que tengas colegiatura y avalidad".

Siendo así, ¿cuál es la necesidad de esta evaluación? Cruzate Cabrejos indicó que "sirve para dar un orden de prelación, es lo único nada más, de prioridad" en la distribución de plazas SERUMS.

"Pero nosotros le estamos dando un plus: determinar cuáles son las deficiencias e instaurar paquetes de medidas para que los profesionales, no los alumnos, puedan eliminar esas deficiencias", resaltó.

Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, indicó a la prensa que su sector implementará "cursos de reforzamiento, de inducción para los serumistas antes de que vayan al campo, básicamente en estas áreas donde, según el examen, se evidencia que les falta reforzar". Este reforzamiento, según el director de Personal de la Salud del Minsa, se realizará gratuitamente a través de la Escuela Nacional de Salud Pública.

Además, Vásquez consideró que las calificaciones tenían que ver con que las "universidades están formando profesionales con un enfoque distinto a lo que el país necesita".

"(La formación es) más orientado al trabajo hospitalario, cuando en este país lo que más se necesita son profesionales que estén preparados para trabajar en la comunidad, es decir, médicos familiares, médicos comunitarios para poder mejorar la atención con interculturalidad en los centros y puestos de salud. Ha salido una encuesta de CPI donde la gente expresa que el 67 % se atiende en centros y puestos de salud", señaló.

Ni el ministro de Salud ni el director de Personal de la Salud del Minsa consideraron que los resultados tendrían relación con que la prueba fue convocada el pasado 14 de agosto, es decir, a poco más de dos semanas de realizarse la evaluación. Tampoco con que el temario del examen recién se hizo público el viernes 23 de ese mes, a 8 días del proceso; o que poco más de un mes antes, el 12 de julio, el sector salud quedó a cargo de la prueba y, por lo tanto, se desconocían los criterios de su elaboración.

¿Cómo es que se gestó este examen que ha causado tanta polémica entre la academia, los alumnos y profesionales de ciencias de la salud y el Colegio Médico?

¿Por qué implementar esta evaluación?

César Vásquez, en entrevista con RPP, indicó que el Minsa estaría a cargo de la prueba para "romper un monopolio de privados" que habían hecho un "negocio" con el Examen Nacional de Medicina (ENAM) que, desde el 2003, es tomado por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam). El 2008, el Minsa estableció esta evaluación como requisito para la adjudicación de plazas de Medicina en el SERUMS; y el 2016, estableció que la aprobación de estos exámenes era requisito para que los profesionales de carreras de ciencias de la salud puedan participar de dicho servicio.

"El enfrentamiento y la razón por la han saltado hasta el techo reclamando esto es, básicamente, por la rentabilidad que estos exámenes han significado para ellos últimamente, a raíz de que se convirtió en un requisito para el SERUMS", señaló.

"El 2008, se permitió que este examen de privados termine siendo un requisito para el SERUMS, y en 2016, incluso, se puso como condición que, si no aprobaban ese examen, no podían hacer el SERUMS. Esta última parte trajo complicaciones porque esta norma es inconstitucional, porque según la ley, para ejercer una profesión, solo se necesitan dos requisitos: el título y la colegiatura profesional, no hay un tercer título que es un examen, y si alguien en su momento sacó un tercer requisito con una norma menor a una ley entonces hay inconstitucionalidad", resaltó.

El ministro de Salud sostuvo que, cuando el 2016 "se puso como requisito aprobar el examen, comenzaron a cobrar hasta cuatro veces más por los exámenes de recuperación", y que se hizo "negocios" con las academias de preparación que se formaron para rendir la prueba, y que en estas dictan clases "los mismos docentes que hacen el examen". Incluso, indicó que el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Pedro Riega, forma parte de ASPEFAM, y que "ha dictado cursos en estas academias para este examen".

Frente a ello, el ministro de Salud explicó que el examen del Minsa "no va a ser requisito para hacer o no hacer el SERUMS, sino solo un requisito para la distribución de las plazas en orden de méritos; es decir, las mejores notas escogerán las mejores plazas".

"La gran diferencia está que, primero, lo vamos a tomar nosotros como órgano rector; segundo, va a ser gratuito, y así estamos chocando con los bolsillos de este grupo", indicó.

"El ENAM era un examen de alta complejidad, básicamente, para los médicos que van a trabajar en hospitales de nivel 3, de alta complejidad (...) Estos exámenes son muy calificados para hospitales, cuando lo que queremos es, y así vamos a orientar nuestro examen, que nos garantice el nivel de conocimiento de estos médicos que salen recién al mercado laboral, en conocimiento de enfermedades del primer nivel de atención, comunes, que van a ver desde el primer día de trabajo en el SERUMS", puntualizó.

La respuesta del Colegio Médico y de la ASPEFAM

Por su parte, Pedro Riega, decano del CMP, en entrevista con RPP, consideró que el examen del Minsa "afecta directamente a un mecanismo que es uno de los que quedan aún en pie, con relación a la regulación de la calidad universitaria en la formación de la Medicina y profesiones de la salud".

"Este es un golpe sumamente peligroso y fuerte contra algo que es tan importante como garantizar la calidad de los médicos y profesionales de la salud en nuestro sistema sanitario", precisó.

Asimismo, cuestionó que el Minsa se hiciera cargo de la prueba a solo 8 semanas de tomarla, lo cual, a su parecer, le restaba credibilidad académica.

"El Minsa solo ha utilizado (lo del costo) en declaraciones del ministro para referirse y descalificar un proceso que, técnicamente, es sólido y que tiene resultados bastante negativos para algunos sectores universitarios, empresariales, y por supuesto la idea de que un examen solvente, técnico y transparente sea sustituido por un examen, por lo menos, muy improvisado", sostuvo.

Por otro lado, sostuvo que era "totalmente falso" que él fuera parte de Aspefam, y anunció que, como Colegio Médico, se demandaría a César Vásquez por difamación al señalar que Riega era docente de academias de preparación para el ENAM.

"Yo he dictado cursos, hace varios años, para exámenes de residentado médico. Nunca he dictado cursos para preparación para el ENAM. El ministro está mintiendo de forma reiterada y sistemática, afectando a mi honor, lo cual rechazo. Esto lo descalifica para ejercer el cargo que está ostentando y para darle una solución adecuada a esta crisis que él mismo ha generado”, aseguró.

Por su parte, Juan Carlos Meza, miembro del comité del Examen Nacional de Medicina (ENAM) y de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), en diálogo con RPP, señaló que la principal diferencia entre la evaluación del Minsa y la de su entidad es "la calidad académica".

"El ENAM evalúa todos los procesos formativos del médico que egresa y se le toma en el internado de Medicina, antes que salga. Se evalúa todos los campos que ha estudiado en toda la carrera. Al examen del Minsa le falta todo eso, porque solo ha puesto salud pública y el resto son aspectos transversales que la universidad también enseña, salud pública es parte del proceso", indicó.

"Pero este examen (del Minsa) no asegura eso, porque está tomando cinco áreas como puestos de trabajo, no áreas que tienen Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco-Obstetricia, etc. (El ENAM) tocaba también salud pública, la parte de ética. Era un examen integral", aseveró.

Asimismo, descartó que se hiciera un "negocio" con la evaluación, puesto que lo recaudado se usa para el financiamiento de la propia prueba y el desarrollo de actividades educativas. Además, sostuvo que el ENAM tiene un costo de S/150, lo que no es "alto".

"El ENAM no tiene un costo alto, comparado con otros países como Argentina y Chile, nosotros no llegamos ni a 50 dólares. Ellos están en 200 o 300 dólares, un examen como el que hacemos nosotros. En EE.UU. está mil dólares (…) El examen es casi al costeo, no hay una ganancia exuberante que nos permita hacer muchas cosas", puntualizó.

¿Cuál fue la respuesta de las facultades y entidades académicas de ciencias de la salud?

Para la realización de la prueba SERUMS, el Minsa invitó a facultades de ciencias de la salud, instituciones académicas de Medicina y colegios profesionales, para diferentes tareas.

El pasado 14 de agosto, la primera respuesta vino por parte del decano de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Luis Podestá. A través de un oficio, el catedrático indicó al director general de Personal de la Salud del Minsa que la facultad se abstenía de participar en el proceso "al no reunir los requisitos esenciales de calidad académica que una evaluación debe tener en resguardo de una adecuada atención de salud".

En los días siguientes, facultades de ciencias de la salud de, al menos, 7 universidades más declinaron la invitación por el mismo motivo: la falta de garantías de calidad académica. Estas fueron la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad César Vallejo, la Universidad Privada San Juan Bautista, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Asimismo, entidades académicas como la Academia Nacional de Medicina y la Peruvian American Medical Society para el Perú (PAMS) declinaron la invitación del sector Salud para participar en la prueba, pese a que el titular del Minsa había asegurado que la PAMS participaría de la misma.

La primera alegó que "no corresponde a los fines de la academia participar en labores ejecutivas" como las que les solicitó el sector; y la segunda sostuvo que "no ha participado ni tiene previsto participar en evaluaciones de carácter académico de médicos graduados o egresados de las facultades de Medicina".

Además, el viernes anterior a la realización de la prueba, los cuerpos médicos de los hospitales Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Sergio Bernales, Lima Este Vitarte, Santa Rosa, Del Niño, Materno Perinatal, San Bartolomé y de la Red Lima Ciudad, a través de un pronunciamiento, expresaron "enérgicamente" su desacuerdo con las disposiciones que otorgaron al Minsa la encargatura de la prueba, pues "no garantizan una evaluación transparente y con estándares de calidad que se requiere para el ejercicio de la medicina".

En ese sentido, respaldaron el Examen Nacional de Medicina (ENAM) que está a cargo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM).

Por su parte, el cuerpo médico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao indicó que, en una asamblea realizada el pasado 28 de agosto, acordaron rechazar las disposiciones que delegaron al Minsa la encargatura de la referida prueba, y señalaron que la gratuidad de la prueba "no garantiza en absoluto una evaluación transparente y con estándares de calidad que se requieren para el ejercicio de la medicina".

Además, la Federación Médica Peruana (FMP) aclaró en un comunicado que no participaría como veedora de la prueba del Minsa, pese a que el sector indicó que dicho gremio realizaría esa función.

Modificaciones a las normas en medio del proceso

La noche anterior al examen, el Colegio Médico del Perú (CMP) denunció en redes sociales que, "de manera repentina y cuestionable", el Minsa había modificado los criterios de distribución de plazas SERUMS, con lo que "distorsiona por completo el orden de mérito (...) al considerar la nota de dos exámenes distintos en una única lista".

Se trataba de la Resolución Ministerial N°586-2024-MINSA, la cual fue publicada la noche del 30 de agosto, en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, que dispuso que para la modalidad remunerada de adjudicación de plazas SERUMS 2024-II, "por única vez" se considerarán dos grupos. El primero, para aquellos que rindieron la evaluación del Minsa, el Examen Nacional de Medicina (ENAM) o ambos; y el segundo "compuesto por nuevas plazas ofertadas" por el Minsa para aquellos que solo rindieron la evaluación del ministerio.

Además, dispuso que al momento de participar en la distribución de plazas SERUMS, el postulante que había rendido ambas pruebas debía "senalar la nota con la cual desean participar en la etapa de adjudicacion".

Al respecto, el CMP indicó que el Minsa había evidenciado una "actitud irresponsable" ya que, "a través de mensajes contradictorios", había realizado un "cambio de las reglas sobre la marcha del presente proceso".

"Sin justificación alguna, el Minsa ha anunciado la creación de un grupo especial de plazas que será asignado exclusivamente entre quienes solo están rindiendo el examen del Minsa, en detrimento de los postulantes que, en cumplimiento de la normativa previa, cuentan con nota del ENAM para la presente adjudicación", señaló el Colegio Médico.

Además, advirtió que "viene confirmándose" la presencia de los directores generales del Minsa en las distintas regiones del país "quienes bajo indicación expresa del ministro estarían descuidando sus funciones para apoyar en el cuidado del examen del SERUMS, actividad ajena a sus competencias funcionales".

Por su parte, ASPEFAM también emitió un comunicado en el que señaló que su consejo directivo rechazaba la referida resolución del Minsa.

"ASPEFAM manifiesta su rechazo a la Resolución Ministerial N°586-2024-MINSA, disposición que lejos de precisar las normas para la adjudicación de plazas (...) establece condiciones preferenciales para quienes rindan la evaluación para el SERUMS elaborada por el Minsa, desvirtuando todo criterio meritocrático para el acceso al SERUMS", indicó.

Consultado sobre este tema, el director general de la Dirección de Personal de la Salud del Minsa dijo en Canal N que, desde el decreto de julio que le dio al Minsa la encargatura de la prueba, se determinó "que el examen de las escuelas profesionales ya no iba a formar parte para el proceso de adjudicación y quien se iba a hacer cargo de este proceso es el Minsa, por lo tanto, implementamos esta evaluación".

"En las resoluciones ministeriales, después del Decreto Supremo N° 013, la Resolución Ministerial 514 y 544 establecemos que también, de manera excepcional, para este 2024-II se iba a considerar, además del examen que proponía el Minsa, los otros exámenes de las escuelas profesionales; es decir, no es que estemos improvisando, eso ya está determinado en estas resoluciones ministeriales", sostuvo.

"Lo que se ha hecho actualmente es un proceso diferente porque los exámenes de las escuelas profesionales lo que medían en realidad eran conocimientos académicos, nosotros estamos midiendo (…) conocimientos en relación a las actividades laborales que van a realizar estos profesionales en el primer nivel de atención", agregó.

¿Y ahora qué sigue?

Según el cronograma de adjudicación de plazas SERUMS 2024-II publicado el lunes 9 de septiembre por el Minsa, el servicio iniciará el próximo 1 de octubre para las plazas remuneradas y el día 9 de ese mes para las equivalentes.

El sector indicó que los requisitos para postular son ser profesional de la salud con título inscrito en la Sunedu, estar colegiado y habilitado, gozar de buena salud física y mental certificada, contar con la constancia del Promedio Ponderado Promocional (PPP) que incluya la nota del internado, y haber rendido la evaluación SERUMS del Minsa y/o -solo para este proceso- la evaluación del colegio profesional correspondiente.

Vale resaltar que, el último sábado, el Minsa modificó 10 artículos del Reglamento de la Ley N° 23330 o Ley del SERUMS, a través de una resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano. En ella se establece que, desde el proceso SERUMS 2025-I, también deberán rendir el examen del Ministerio de Salud los profesionales tecnólogos médicos, trabajadores sociales, biólogos, psicólogos, médicos veterinarios e ingenieros sanitarios.

Además, estableció que la adjudicación de plazas SERUMS se realizará "en estricto orden de mérito" considerando "el puntaje final que se obtiene de la suma" de la nota obtenida en la evaluación del Minsa, lo que equivale a 70 %; y la nota del Promedio Ponderado Promocional (PPP), que representará un 30 %.

Por su parte, el ministro de Salud hizo un llamado a las universidades "para poder reunirnos en el Minsa o donde ellos consideren y poder tratar este tema", e insistió en que estas modificaciones no son improvisadas sino que responden a "la política del gobierno de fortalecimiento del primer nivel de atención" de salud.

No obstante, al menos públicamente, no ha ofrecido las disculpas que exigió la Facultad de Medicina de la UNMSM, luego de que el titular del Minsa indicara que la motivación de dicha facultad para oponerse a la prueba del Minsa era el factor económico por integrar la ASPEFAM.

Finalmente, Vicente Cruzate señaló que la prueba que se tomó el 1 de setiembre tuvo un costo de S/560 000, presupuesto que, según dijo, se tomó de la partida destinada al SERUMS, ya que se trata de "una mejora para el serumista, porque esto nos ayuda a identificar debilidades en el propio serumista para mejorar en él".