Daniel Maurate sobre movilización convocada por transportistas: “La solución no es el paro”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, se pronunció sobre el paro convocado para este jueves por un gremio de transportistas que le exige al Gobierno mayor acción contra el crimen organizado ante los casos de extorsión y asesinatos de las que son víctimas.

Al respecto, durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, el integrante del Gabinete Ministerial sostuvo que “la solución no es el paro” y que existe “un trabajo intenso de parte de la Policía Nacional” para desarticular a las bandas y organizaciones criminales.

“La solución no es el paro, lo que tenemos que hacer es no paralizar la producción porque significaría menos recursos y si un país no crece en su producción no va a crecer en empleo”, sostuvo.

Maurate comentó, además, que tanto el “sector formal de transportistas” como “los gremios grandes” no se van a sumar a la medida de fuerza y que esta fue convocada por “un sector pequeño informal”.

“Hay que ser empáticos”

El ministro de Trabajo, en otro momento, señaló que el crimen organizado es un mal que afecta a toda la región y que la Policía Nacional hace denodados esfuerzos para combatirla.

“No es tan fácil, no va a ser posible desaparecer la organización criminal en nuestro país […] hay que marcar una posición firme de apoyo a la Policía Nacional y también expresar en voz alta nuestro rechazo al crimen organizado, a los sicarios y extorsionadores”, acotó.

En ese sentido, Daniel Maurate pidió ser “empáticos” con las víctimas, esto con relación a las declaraciones del titular del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien afirmó que la delincuencia ha disminuido en el país y que ello lo percibe tanto él como “quienes viven en mi condominio y en mi zona”.

"Hay que ser empáticos con el sector afectado por el crimen organizado, los que están en los negocios, los transportistas, los bodegueros y los vecinos en general de todas las urbanizaciones y pueblos jóvenes que sufren a diario el enseñamiento de parte de estos criminales”, acotó.

“Lo que tenemos que hacer es cerrar filas en torno a la Policía y hacer que nuestro país sea mucho más productivo para que haya más empleo, menos pobreza y más recursos para implementar a la Policía de más equipamiento y ellos puedan combatir al crimen organizado con mejores armas, si bien el avance es lento vamos a ganarle al crimen organizado”, apuntó.