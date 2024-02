Dina Boluarte dice que su hermano Nicanor “no tiene una sola injerencia en la colocación de algún servidor público” en su gobierno

La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó este lunes que su hermano Nicanor tenga intromisión en designaciones de funcionarios en su gobierno.



En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, donde presentó un nuevo avance de su gestión, la mandataria aseguró que Nicanor Boluarte “no tiene una sola injerencia en la colocación de algún servidor público y menos en puestos claves”.



Un reportaje de Latina dio cuenta en vísperas que amigos del hermano de la jefa del Estado consiguieron contratos en la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), portafolio que ella presidió cuando Pedro Castillo era el gobernante.



“En la transparencia que me caracteriza, no solamente ahora como presidenta, sino también en el trayecto de toda mi vida, voy a decir por enésima vez que el señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado”, indicó la mandataria, que afronta una investigación fiscal por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad durante las protestas sociales que sacudieron el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el Ejecutivo y el Congreso.

¿Cumplen con los perfiles requeridos?

En palabras de Dina Boluarte, las personas que fueron beneficiadas con puestos claves en el Midis —Arturo Miranda Blanco, Denilson Leo Torres, Genoveva Correa Visalot y Enrique Vílchez Vílchez (este último es ahora actual secretario general de la Presidencia)— y quienes laboraron con Nicanor cuando fue gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre el 2017 y el 2018, “califican dentro de los perfiles que cada ministerio solicita”.

“Y, en específico, el secretario general del Despacho Presidencial califica sobremanera en el perfil para el cual se desempeña”, remarcó.

De acuerdo con la jefa del Estado, su hermano, actualmente investigado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias, tiene más de 25 años de trayectoria profesional y en ese lapso conoció a personas de “calidad técnica”, motivo por el cual habrían sido convocadas por el Midis o se les ha “renovado el contrato de años atrás".