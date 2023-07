Abogado de víctimas por protestas contra Dina Boluarte: "El jefe del Comando Conjunto ha desmentido a la presidenta"

Carlos Rivera, abogado de las víctimas que dejaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, sostuvo que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, ha desmentido a la propia mandataria tras asegurar que el gobierno sí sabía de los operativos militares durante las manifestaciones.

El letrado destacó una investigación del semanario Hildebrandt en sus Trece, quien reveló las declaraciones del jefe militar ante la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público. Además, comentó que la señora Boluarte había señalado desconocer las acciones de las Fuerzas Armadas.

"Lo que ahora se destaca en la prensa es que el jefe del comando conjunto dice que se estuvo reuniendo con la presidenta antes y después del 15 de diciembre. La ha desmentido (a Dina Boluarte) absolutamente. Es bastante grave, pero las declaraciones de Gómez de la Torre son mucho más sensatas y reales. En una crisis un mandatario no puede decir 'yo no me junto con los militares, no los atiendo'. No es posible ni funciona de esa manera", aseveró.

Carlos Rivera recalcó que la declaración del jefe militar será uno de los elementos más relevantes que tendrá la Fiscalía si es que en algún momento deciden formalizar ante el Poder Judicial.

"Dará cuenta de una declaración o de una circunstancia que está siendo negada por una de las investigadas como es la mandataria y el propio Alberto Otárola y que está siendo sostenida por uno de los testigos que está dando cuenta de una regla de la experiencia. Yo jefe militar le tengo que informar a quien me dio la orden de intervención, que es la presidenta de la República", manifestó.

Carlos Rivera reiteró que este caso busca conocer el nivel de responsabilidad de las autoridades tras la muerte de más de 50 personas durante diciembre y enero.

"Las investigaciones darán cuenta de si los elementos militares cumplieron o no con los protocolos, pero respecto de las autoridades políticas si es que activaron algún tipo de disposición para evitar las siguientes muertes a la primera que tuvieron conocimiento. Eso es muy importante", puntualizó.

Piden información del plan operativo en Ayacucho

El Poder Judicial ordenó al Ejército del Perú que entregue al Ministerio Público la documentación vinculada al plan operativo para contener las protestas sociales registradas los días 15 y 16 de diciembre en el Aeropuerto de Ayacucho y en diversas avenidas de esta ciudad contra el gobierno de Dina Boluarte que dejó como saldo 10 muertos y un gran número de heridos por proyectil de armas de fuego.

La jueza Margarita Salcedo declaró fundado el requerimiento que hizo la fiscal Mirela Coronel Molero para la entrega de esta información luego que la Segunda Brigada de Infantería Wari con sede en Ayacucho denegó este pedido por tratarse de “documentación reservada”.