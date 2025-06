Ejecutivo evalúa traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen y al CECOT de El Salvador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, señaló durante su presentación ante el Congreso que el Gobierno evalúa mecanismos de cooperación bilateral para trasladar reos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

"El crimen organizado transnacional exige respuestas firmes y coordinadas. Por ello, el Gobierno evalúa mecanismos para el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen, incluyendo centros especializados como el CECOT de El Salvador", expresó.

"Esta media busca descongestionar los penales, desarticular redes criminales que operan desde prisión y reafirmar el principio de autoridad. El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen. Estamos decididos a recuperar el control total del sistema penitenciario", añadió el primer ministro.

Evaluación sobre El Salvador

Como se recuerda, el canciller Elmer Schialer indicó que se ha conversado desde el Gobierno la posibilidad de enviar reos peruanos a cárceles de El Salvador.

La semana pasada, tras reunirse con el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, declaró a la prensa que la propuesta, incluso, ya fue tomada por el embajador de El Salvador en Perú, que la transmitirá a su país. Además, consideró que ayudará a disminuir el hacinamiento en las cárceles peruanas.

"Esto es algo que ha sido recogido ya por el embajador de El Salvador en el Perú y esto es algo que ellos también han transmitido a su Estado, a su capital. Estamos en eso, es una posibilidad, no hay que descartarlo. Sabemos cuál es el problema de inseguridad en el Perú y el hacinamiento que hay en nuestras cárceles", indicó.

El debate comenzó cuando la congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley el pasado 4 de junio que proponía el traslado de los reos de alta peligrosidad a las cárceles de El Salvador, a través de un convenio entre el Perú y el país centroamericano.

De acuerdo con la congresista, este proyecto de ley tiene como objetivo promover el traslado de los reos de alta peligrosidad sentenciados por los delitos de sicariato, extorsión, homicidio y otros delitos similares a las cárceles salvadoreñas, a través del citado convenio.

A través del proyecto de ley N° 11072/2024-CR, argumentó que se busca reducir la sobrepoblación carcelaria, mejorar la seguridad en cárceles peruanas y reducir la inseguridad peruana a través del convenio entre los gobiernos de Perú y El Salvador.

Posturas

El excanciller González-Olaechea, en entrevista con RPP señaló que es "una medida extrema" pero que deben estudiarse ante la situación de la inseguridad en el Perú.

"Me parece una medida extrema, pero ante situaciones realmente desbordantes o desbordadas, como es la inseguridad, creo que hay que estudiarla bien y eventualmente habría que apoyarla, aunque los costos que se nos ha informado a través de los medios de comunicación parecieran muy altos", aseguró en La Rotativa del Aire.

Por otro lado, Javier Llaque, expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), criticó el proyecto de ley ya que la iniciativa es "técnicamente inviable" y que la misma exposición de motivos de la congresista presentaría errores de fondo. Además, recalcó que lo que establece es contrario a la Constitución.

"El proyecto dice que su finalidad es reducir la población penitenciaria. Error. No la va a reducir. En estos momentos tenemos 102 500 privados de libertad, capacidad para 41 000, es decir, nos faltan 61 500 espacios. ¿A cuántos van a enviar a El Salvador? ¿A 100, a 200? Eso va a aliviar el hacinamiento para nada. El hacinamiento se ataca con penales, con grilletes que hasta ahora el MEF no da los recursos para los grilletes que valen 10 veces menos. Es inexplicable que el INPE no tenga esos recursos", aseveró.