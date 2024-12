¿Qué comerán, beberán y qué planes tienen los peruanos para celebrar las fiestas de fin de año?

Encuesta de CPI para RPP reveló cuáles son los productos que no pueden faltar en la cena navideña 2024 y qué actividades piensan realizar los peruanos para recibir el año nuevo 2025.

En el marco del Estudio de Opinión Pública Nacional, elaborado por CPI en exclusiva para RPP reveló cuáles son los productos imprescindibles para los peruanos en su cena de Nochebuena.

El panetón y el chocolate caliente destacan como los protagonistas indiscutibles, mientras que otros alimentos tradicionales ocupan posiciones más variadas en las preferencias. El 89.6 % de los encuestados indicó que el panetón es un elemento esencial en la cena navideña, seguido de cerca por el chocolate caliente o chocolatada, con un 84.7 %.

En los platos principales, el pavo continúa siendo el favorito de la mayoría, con un 53.6 % de menciones, aunque destaca una brecha considerable entre zonas urbanas y rurales. Por otro lado, el pollo, que ocupa el segundo lugar entre las carnes, alcanza el 33.6% de preferencia, siendo más popular en los segmentos de menores ingresos.

En la sierra sur y el oriente del país muestran una inclinación mayor por productos como el chancho (29.2 %) y tamales (5.3 %), reflejando su fuerte identidad gastronómica.

¿Cuáles son las bebidas preferidas para brindar durante las fiestas de fin de año?

Lima y Callao prefieren el champagne y el vino como acompañantes en la mesa, con porcentajes que superan al promedio nacional (28.5 % y 22.1 %, respectivamente).

En segundo lugar, el champagne o vino espumante alcanza el 30.4 % de preferencia, especialmente popular en Lima y Callao (40.5 %). La cerveza, en cambio, ocupa el tercer lugar con un 23.1 %, siendo preferida por los jóvenes de 18 a 24 años (24.6 %) y por los niveles socioeconómicos D y E (23.4 % y 24.1 %, respectivamente).

Por otro lado, los cocteles preparados, como mojitos y piñas coladas, son consumidos por el 6.2 % de los encuestados. El whisky (3.7 %) y el ron (2.3 %) también aparecen en las preferencias, aunque en porcentajes menores. Las gaseosas, con un 1.9 %, y otras bebidas como el tequila (1 %) tienen una presencia reducida, pero constante.

¿Y los que no consumen alcohol? Un 17.1 % de los encuestados indica que prefiere no consumir bebidas alcohólicas en Año Nuevo, siendo este porcentaje mayor entre mujeres (20 %) y personas mayores de 56 años (20.4 %).

¿Qué actividades piensan realizar los peruanos para recibir el año nuevo 2025?

De acuerdo a CPI, los peruanos priorizan la reunión familiar y las tradiciones para dar la bienvenida al Año Nuevo 2025. El 67 % de los encuestados afirmó que planea realizar o asistir a una cena en casa, ya sea con familiares o amigos, especialmente importante en Lima y Callao.

Un 24.3 % de los peruanos planea realizar un brindis con champagne, vino u otra bebida a medianoche. Este porcentaje es más alto entre los jóvenes de 18 a 24 años (27.6 %) y en Lima y Callao (39.8 %), reflejando un componente más festivo en ciertos grupos.

Siguiendo la tradición, un 22.4 % mencionó que usará ropa interior amarilla, dará una vuelta a la manzana con una maleta o realizará algún otro rito asociado a la buena suerte. Esta práctica es particularmente popular en los niveles socioeconómicos D y E (27.8 % y 25.1 %, respectivamente).

También, hay otras actividades significativas que eligen las personas. Los viajes y escapadas representan un 6.3 %, especialmente en los niveles AB (11.4 %). Escribir Propósitos alcanza el 5.2 % y celebrar al aire libre un 4.9 %, quienes planea ir a la playa o a un lugar al aire libre para celebrar.

¿Y los que no celebran? Un 3.7 % de los encuestados no celebrará el Año Nuevo, mientras que un 8.9 % aún no tiene planes definidos.