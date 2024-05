Héctor Valer sobre posible viaje de la presidenta a China: “No debemos permitir que salga del país”

El congresista, Héctor Valer, vocero de la bancada de Somos Perú, consideró que el pleno del Legislativo no debería autorizar a la presidenta, Dina Boluarte, viajar en junio próximo a China, donde sostendrá una reunión con su homólogo, Xi Jinping.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que permitir que la jefa de Estado viaje al exterior es comprometer la imagen del país, pues debido a las investigaciones en la que se encuentra envuelta, lo primero “que va a tocar la prensa internacional es preguntarle si es verdad que ha recibido relojes Rolex”.

“No debemos permitir que la señora Dina Boluarte salga del país porque cada vez que ha salido no ha traído un buen resultado para el Perú, por el contrario, ha mancillado la imagen del Perú con las mentiras que permanentemente la señora Dina Boluarte ocasiona con sus visitas al exterior”, señaló Valer en Las cosas como son de RPP.

“Las mentiras genera inestabilidad internacional, no solamente para aquellos que quieren invertir en el país, sino también para aquellos que ven en el Perú un escenario interesante para venir a invertir o hacer turismo”, agregó.

Asimismo, manifestó que lo más conveniente es que la mandataria declare ante los medios locales y que “responda al Ministerio Público su conducta reprochable”.

Por otro lado, Héctor Valer manifestó que -a su opinión- la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’ será admitirá “con toda seguridad” por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Abogado de Dina Boluarte le recomienda viajar a China a pesar de investigaciones

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, consideró este miércoles que la mandataria sí debería viajar a China ya que no tiene ninguna restricción o impedimento para salir del país, a pesar de las investigaciones en su contra como la desactivación del grupo de apoyo policial al Ministerio Público, el caso Rolex, lavado de activos y Qali Warma.

"Con absoluta respuesta te lo manifiesto. Sí le recomendaría hacerlo porque la presidenta tiene que gobernarnos, tiene que establecer negociaciones internacionales, tiene que establecer tratados bilaterales, tiene que hacer relaciones políticas, y muchas de estas actividades y viajes al extranjero tienen una inyección económica en el país", dijo en exclusiva a RPP.

"Principalmente porque tiene una defensa política a través de sus ministros, tiene una defensa legal a través de mí, la presidenta tiene que gobernar, no tiene que olvidarse que tiene que gobernar (...) su mundo no puede reducirse a acudir únicamente a situaciones fiscales, sino gobernar a ti, a mí y a todos los peruanos", agregó Juan Carlos Portugal. Minutos antes, el abogado dijo desconocer ese eventual viaje y expresó su deseo de no ingresar en el foro de una recomendación política.

El abogado se refería así a una eventual visita oficial a China en junio de la presidenta Dina Boluarte para reunirse con su homólogo Xi Jinping para abordar dentro de los temas comerciales la exportación de carne al país asiático, como lo anunció el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, el pasado 15 de mayo.