Hernando de Soto tras no jurar como primer ministro: "Se entregó una lista con nombres y no recibimos respuesta"

El economista señaló que había tenido una reunión con el presidente Balcázar desde temprano para indicarle quiénes lo acompañarían como ministros. Además, señaló que habrían varios cerronistas y gente de APP en el gabinete.

Hernando de Soto lamentó este martes que, pese a estar listo para jurar como primer ministro, el presidente José María Balcázar lo cambiara a última hora para colocar en su lugar a Denisse Miralles.

El economista, desde su casa en Surco, mencionó que se había reunido con el mandatario esta mañana y le dio una lista con siete nombres de los posibles integrantes del nuevo gabinete. Tras esto, precisó que no recibió una respuesta positiva por parte del mandatario.

"Teníamos la lista completa; desde entonces, más o menos de mediodía a dos de la tarde, no recibimos noticias y nos damos cuenta de que organizar una juramentación toma tiempo, faltaban las bandas presidenciales... de repente nos hemos enterado de que (el presidente Balcázar) se ha decidido por otro gabinete", explicó.

De Soto manifestó también que dentro del gabinete que juró en Palacio de Gobierno habría "cerronistas y gente de APP". Sin embargo, solicitó a los medios de comunicación confirmar eso.

"Lo que hemos visto, y (dirigiéndose a los periodistas) depende de que ustedes lo verifiquen, no se los voy a decir yo, hay varios cerronistas metidos dentro. Hay gente de APP que refleja tanto intereses económicos como organizaciones populares, y hay personas que han criticado tanto a Julio Velarde como a mí para ver de qué manera apoyamos un gobierno que iba a regresar a la tendencia, a la orientación, de convertir al Perú en un país con una economía de mercado", añadió.

El economista dijo no sentirse triste o manipulado, pero entregará mañana miércoles una lista de llamadas telefónicas del señor César Acuña a su celular que nunca respondió.

“Yo no he sido manipulado, lo que ha ocurrido es que yo tomaba un riesgo. Cuando lo sometí (al presidente) a la prueba de fuego que es cambiar a los ministros, pues no paso la prueba de fuego”, sostuvo.

"'Venezolanizar' al Perú"

Para De Soto, lo demostrado este martes es que hay un proceso de 'venezolanizar' al Perú entre los poderes del Estado.

"Si algo hemos contribuido es que ya tienen evidencia: cuando un presidente dice 'A' y luego le dice al Congreso 'B' y retorna al 'A' estamos en momento de incertidumbre. Me atrevo a decir que lo que hemos logrado es indicar que hay un proceso para 'venezolanizar' al Perú porque todas las tomas graduales de poderes como los que tenía el señor Maduro comienzan con pequeños pasos y estoy viendo ahora que (entre los ministros) hay tendencias ideológicas que los identifican", aseveró.

Agradecimiento a De Soto

Por su parte, Presidencia de la República publicó un comunicado para agradecer a Hernando de Soto por su colaboración al mandatario José María Balcázar, pero que su nombramiento como primer ministro "no fue posible" debido a que jamás se alcanzó los consensos necesarios para materializar su plan de gobierno.

"Expresamos nuestro sincero agradecimiento por su disposición a colaborar con nuestro Gobierno. En su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional, será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer", se lee en el documento emitido en las redes sociales de la Presidencia.