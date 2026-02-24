General en retiro EP y exjefe del Indeci, Luis Arroyo Sánchez, es el nuevo ministro de Defensa [PERFIL]

Arroyo Sánchez reemplaza a César Díaz Peche en el inicio de la gestión de José María Balcázar.

Luis Enrique Arroyo Sánchez juró este martes como el nuevo ministro de Defensa del gabinete que presidirá Denisse Miralles, designación que forma parte del primer equipo ministerial de la gestión del presidente José María Balcázar.

El nuevo titular del Ministerio de Defensa posee el rango de general de división en retiro del Ejército del Perú y cuenta con una carrera vinculada a la formación militar de alta especialización. Dentro de sus antecedentes profesionales destaca su labor como director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), posición refrendada por los registros institucionales de dicha entidad.

El flamante ministro sucede en el cargo a César Díaz Peche, quien también ostenta el grado de general de división en retiro del Ejército Peruano.

Experiencia en la Gestión del Riesgo de Desastres



Arroyo Sánchez se desempeñaba hasta la fecha como Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), cargo que asumió tras la renuncia de su antecesor, Alberto Manuel Lozada Frías, en noviembre de 2025

Durante su permanencia en el Indeci, el oficial tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de la preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias en todo el país.



La conducción del Indeci, órgano adscrito precisamente al Ministerio de Defensa, le permitió al general Arroyo Sánchez articular acciones directas con el Ejecutivo en materia de gestión de riesgos.

El nombramiento de Arroyo Sánchez se da en un contexto de emergencias por lluvias que han provocado muertes y daños materiales en regiones como Arequipa, Ica, Piura y Tumbes. Y luego de que Senamhi anunciara el inicio de El Niño Costero, que prevé un especial enfoque en la prevención y atención ante posibles desastres naturales.