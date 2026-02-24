Últimas Noticias
Denisse Miralles juró como la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Miralles asumirá el premierato durante el gobierno del presidente José María Balcázar.

Denisse Miralles juró hoy como la nueva presidenta del Consejo de Ministros en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Ella asumirá este cargo en lugar de Hernando de Soto, quien pese a estar anunciado como el que iba a ocupar este puesto, finalmente no estará en el gobierno. 

Miralles, economista de profesión, fue la titular del MEF durante la gestión del expresidente José Jerí desde octubre pasado. Ella se desempeñaba como Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). 

La nueva premier, según su hoja de vida, trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas desde el 2010 como consultora en Políticas de Ingresos Públicos, en 2013 asumió la consultoría de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal. Además, fue jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Denise Miralles será la encargada de liderar la PCM y deberá presentarse ante el Congreso en 30 días junto a todo el gabinete para solicitar el voto de confianza a los parlamentarios. 

José María Balcázar PCM

