Ejecutivo declara en emergencia tramos de la Red Vial Nacional en 4 regiones por "estado pésimo" de las vías

El Ejecutivo declaró en emergencia diversos tramos de la Red Vial Nacional en las regiones de Arequipa, Ica, Piura y Tumbes. Así se oficializó este martes, en un resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicada en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

En ese sentido, en Arequipa, fueron declarados en emergencia los tramos: DV. Yauca- Chala - Atico; Achaniso- Chaparra -Quicacha; Atico - DV Quilca; EMP PE 1S - Cerrillos -Quilca - Matarani - Punta de Bombon - Ilo; Ventillata – Cocachacra - EMP. PE-1SD; y Chiguata - EMP. PE-34A (Santa Lucía).

En Ica: Guadalupe - Ica - Palpa- Nasca; EMP. PE-1S (Palpa) - Llauta; EMP. PE-1S (Chincha) -Armas - DV. Joyoc; y en Piura y Tumbes: EMP. PE-1NL (Óvalo Sullana) - Pte. Sullana - Máncora - Tumbes - PTE. Internacional de la Paz.



Además, el MTC dispuso que Provías Nacional adopte "las acciones e intervenciones que resulten necesarias para preservar y superar las restricciones en el servicio de transporte terrestre que se presta en las rutas nacionales de la Red Vial Nacional" señaladas en la resolución.

Cabe destacar que, según indica el documento, Provías Nacional informó previamente "que la infraestructura vial" en los tramos señalados "se encuentra en estado pésimo, con manifestaciones de falla que comprometen la operación segura de la vía, presentando: (i) ahuellamientos y deformaciones plásticas; (ii) baches profundos y pérdida de material; (iii) sectores con lodazales y baja capacidad portante; (iv) deficiencias en drenaje superficial y transversal; y, (v) erosión y/o pérdida de la plataforma".

Asimismo, la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC señaló que en los citados tramos "se han emitido quinientos cincuenta y cuatro (554) autorizaciones a empresas, permitiendo que quinientos cincuenta y siete (557) vehículos circulen en estos tramos transportando semanalmente alrededor de 590,562 usuarios que se verían afectados ante la interrupción de la prestación del servicio público de transporte terrestre por el deterioro de la infraestructura vial identificada".

Por ende, "amerita una intervención prioritaria inmediata en el marco del Decreto Legislativo, debiéndose tomar medidas para preservar la prestación del servicio público de transporte terrestre".