José María Balcázar tomó juramento al gabinete Miralles: estos son todos los nuevos ministros

El mandatario José María Balcázar tomó juramento este martes a los integrantes de su nuevo Gabinete Ministerial en el Palacio de Gobierno.

El jefe de Estado designó como presidenta del Consejo de Ministros a Denisse Miralles, quien se desempeñó como ministra de Economía durante el gobierno de José Jerí.

A casi una semana de haber asumido la Presidencia, Balcázar presentó finalmente a los responsables de conducir los 19 ministerios, tras la salida del gabinete anterior luego de la censura de Jerí.

Entre las principales novedades figura el nombramiento de Luis Enrique Arroyo Sánchez como ministro de Defensa y el de Gerardo Arturo López Gonzáles al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, Hugo Alberto Begazo de Bedoy fue designado como titular del Ministerio del Interior, mientras que Luis Enrique Jiménez Borra asumió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Otras carteras que presentan cambios son Educación; Desarrollo Agrario y Riego; Comercio Exterior y Turismo; Energía y Minas; Mujer; Ambiente; Cultura; y Desarrollo e Inclusión Social.

En tanto, fueron ratificados los titulares de Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Transportes y Comunicaciones, y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Los ministros de José María Balcázar:

· Denisse Miralles, Presidenta del Consejo de Ministros.

· Hugo de Zela Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores.

· Luis Enrique Arroyo Sánchez, Ministro de Defensa.

· Gerardo Arturo López Gonzáles, Ministro de Economía y Finanzas.

· Hugo Alberto Begazo de Bedoya, Ministro del Interior.

· Luis Enrique Jiménez Borra, Ministro de Justicia.

· Erfurt Castillo Guerra, Ministro de Educación.

· Luis Quiroz Avilés, Ministro de Salud.

· Felipe César Meza Millá, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

· Oscar Fernández Cáceres, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

· César Quispe Lujan, Ministro de la Producción.

· José Fernando Reyes Llanos, Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

· Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, Ministro de Energía y Minas.

· Aldo Pietro Barrera, Ministro de Transportes y Comunicaciones.

· Wilder Sifuentes Quilcate, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

· Hary Gloria Yzarra Trelles, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

· Nelly Paredes del Castillo, Ministra del Ambiente.

· Fátima Soraya Altabás Kajatt, Ministra de Cultura.

· Lily Norka Vásquez Dávila, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.