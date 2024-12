Maurate sobre aumento del sueldo mínimo: "Tienen que comprender que no podemos hacer un incremento irresponsable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, se pronunció respecto al incremento del sueldo mínimo que, según indicó también el ministro de Economía, José Arista, sería anunciado por la presidenta Dina Boluarte antes de que acabe este año.

En una entrevista para la Agencia Andina, Maurate Romero reiteró esta decisión del Ejecutivo, aunque resaltó que el incremento será "racional, técnico y responsable”.

“Elevar el sueldo mínimo de manera irresponsable por supuesto que va a afectar las pequeñas micro y pequeñas empresas, y por eso es que debemos hacer un incremento racional, técnico y responsable”, indicó.

“Estamos muy cerca a que la presidenta Dina Boluarte pueda anunciar el incremento del sueldo mínimo vital, puede ser en las próximas horas o días, así que ya estamos a puertas de ese anuncio”, resaltó.

En esa línea, el titular del MTPE aseveró que si bien el sueldo mínimo actual "no alcanza", los trabajadores "tienen que comprender" que no se puede hacer un incremento "irresponsable", pues podría afectar a las micro y pequeñas empresas.

"Nosotros comprendemos, por supuesto, porque toda persona sensata debe entender que el sueldo mínimo no alcanza y necesitamos mejorarlo. Pero los trabajadores tienen que comprender que no podemos hacer un incremento irresponsable porque los que están luchando por mantenerse o ingresar a la formalidad son básicamente las micro y pequeñas empresas”, aseguró.

“También es importante que los empleadores puedan entender y lo van a comprender, aun cuando ellos prefieren que no haya incremento, porque ellos han estado haciendo una intensa campaña para que no haya aumento del sueldo mínimo, pero estoy seguro que ellos entenderán de que sus trabajadores merecen ganar mejor", añadió.

Cabe indicar que, en una entrevista para RPP, el ministro de Economía evitó brindar mayores detalles respecto a la suma en la que será incrementada la remuneración mínima vital, pero dijo que se ha ponderado "cuatro variables" para que esté por debajo del equilibrio del mercado.

"En el Consejo de Ministros estamos viendo la capacidad financiera de las mypes, la capacidad del Estado de no fomentar la informalidad en el Perú, las aspiraciones de los trabajadores y las posibilidades de los empleadores, son las cuatro variables que se están ponderando”, indicó Arista.

Mypes Unidas del Perú sobre incremento del sueldo mínimo: "Tendrán que rebajar costos o reducir personal"

En una reciente entrevista para RPP, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, advirtió que si se sube el sueldo mínimo, tal como anunció el Gobierno, es posible que ello signifique reducción de personal en las empresas formales.

"No sabemos cuál es la cifra que se va a subir, pero sí tenemos que ir pensando de que el próximo año, con un mínimo vital nuevo, las MYPES tendrán que reducir costos o reduciendo personal, lo cual esa meta que han anunciado en Consejo de Ministros de tener más empleo, hay que dudar. De repente empleo informal, pero el formal definitivamente no crecerá", indicó.

Hermoza reconoció que es importante subir la remuneración mínima vital ya que a la población, con lo que se gana al mes, no le alcanza para vivir. Sin embargo, recomendó que el gobierno concrete ese aumento acompañado de otras medidas.

"Nosotros hemos propuesto al ministro de Trabajo, por escrito, generar mecanismos para incentivar el empleo juvenil que no hemos sido capaces de crearlo. Nosotros tenemos topes de contratación de empleados y también a su vez el tema de los costos que es lo que realmente nos está preocupando", explicó.

El director de Mypes Unidas del Perú explicó que en el país hay 8 millones de MYPES, 3 millones son formales y 5 millones son informales. En ese sentido, aseveró que, durante los últimos 30 años, su sector es el que ha dado sostenibilidad al modelo económico actual. No obstante, remarcó que "dos terceras partes de las MYPES no han tenido un buen año" 2024.

"Las dos terceras partes de las MYPES no han tenido un buen año, no han obtenido créditos, no han contratado personal ni mejoraron sus ingresos. Más del 50 % ha tenido que castigar digamos las utilidades, reducir los costos para enfrentar el 2024 que fue ligeramente mejor que el año pasado", puntualizó.