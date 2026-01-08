Familia loretana pide apoyo para repatriar cuerpo de joven peruano fallecido en Venezuela

Según una primer información recibida por la familia, el hombre perdió la vida durante una turba vinculada a la convulsión política del país; sin embargo, luego supieron que el cuerpo presentaba múltiples heridas, por lo que sospecharon de un crimen.

Bob Bryan Alvan Dasilva, un hombre de 33 años natural de Iquitos, perdió la vida en la localidad de Monagas Maturín, en Venezuela, en circunstancias que aún son materia de investigación y sus familiares piden el apoyo del presidente José Jerí para repatriar sus restos a Loreto, su tierra natal.

Según una primer información recibida por la familia, el hombre perdió la vida durante una turba vinculada a la convulsión política del país; sin embargo, posteriormente, al conocer que el cuerpo presentaba múltiples heridas, sospecharon de un crimen vinculado a problemas familiares.

"No sé qué problema habido en esa casa, la verdad que no sé. Solo sé que mi hermano apareció degollado ahí. Lo primero que me han dicho (es) que en la turba o algo así lo mataron, así de simple. Pero en realidad no fue así, pues a mi hermano no se ha suicidado, a él le han asesinado", dijo uno de sus familiares a RPP.

"Nada más quiero que me ayuden a traer el cuerpo de mi hermano, por favor. Presidente José Jerí, por favor, suplico que me ayude a traer a mi hermano de Venezuela", agregó.

Según la familia, el hecho ocurrió en la vivienda de la expareja del joven, con quien mantenía conflictos sentimentales y de quien estaba separado desde hace tiempo. Bob Bryan deja en la orfandad a dos menores de 2 y 4 años.

Los restos mortales de la víctima son velados en la vivienda donde trabajaba en Venezuela. En tanto, la familia pide ayuda urgente para la repatriación del cuerpo, ya que no cuentan con los recursos ni la información necesaria para realizar el trámite.