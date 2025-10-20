José Jerí felicitó por videollamada a Rodrigo Paz tras su victoria en segunda vuelta de Bolivia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente José Jerí saludó telefónicamente y felicitó al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su triunfo en la segunda vuelta electoral que se realizó este domingo 19 de octubre, al tiempo que le deseó los mayores éxitos en su gestión.

Durante la conversación Jerí le indicó al nuevo mandatario boliviano que las relaciones entre ambos países son una prioridad para la política exterior peruana, dada la relación que tenemos con Bolivia.

Le reafirmó, además, que en esta nueva etapa ambos países compartirán visiones similares respecto de la gobernabilidad democrática, la promoción y defensa de los derechos humanos, promoción del libre comercio, garantías para la inversión extranjera, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, entre otras.

De igual forma, el mandatario le expresó el interés para reanudar el diálogo político al más alto nivel en la relación bilateral y para ello, plantearon retomar la representación diplomática a nivel de embajadores en el más breve plazo.

Victoria de Rodrigo Paz

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira es el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en la inédita segunda vuelta realizada este domingo con el 54,53 % de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68 % de las actas computadas.

Los votos válidos alcanzan el 94,56 %, los blancos un 0,75 % y los nulos un 4,69 %, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible".

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89 %, un dato que se confirmará "una vez que se concluya el cómputo oficial".