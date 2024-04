Josué Gutiérrez sobre investigaciones por caso Rolex: "La presidenta tiene que salir a aclarar y listo"

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, se pronunció esta mañana sobre las investigaciones preliminares que viene realizando el Ministerio Público contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, en el marco del caso Rolex.

Como se sabe, hasta el cierre de esta nota, la jefa de Estado se encontraba en la sede principal de la Fiscalía, rindiendo su declaración sobre el tema, como parte de las diligencias.

Al respecto, Gutiérrez Cóndor invocó a la presidenta a "salir a aclarar y listo", para evitar las especulaciones.

"Mientras ese ruido está ahí, nosotros por abajo seguimos trabajando fuerte, y lo único que pedimos es que este ruido acabe. Quien tiene que terminar con este ruido es nuestra presidenta. Tiene que salir a aclarar y listo; y sea que haya falta, delito, lo que sea, ya hay una autoridad, eso lo está viendo el Ministerio Público. Ya qué hacemos nosotros como Defensoría", sostuvo.

Además, pidió al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República abordar el caso con objetividad, para que se "despolitice".

"Todas esas partes especulativas ya están en investigación. Nosotros, lo único que hemos pedido en todo esto es que las autoridades que están en investigación puedan responder rápido para evitar estas especulaciones, y que el Ministerio Público, Contraloría que han tomado el caso, puedan abordar estos temas con bastante objetividad de tal manera que se despolitice", refirió.

Defiende nombramiento directo de adjuntos: "los órganos de línea son de confianza"

Por otro lado, el defensor del Pueblo reiteró la importancia del proyecto de ley que presentó ante el Parlamento para que su designación finalice cuando el Parlamento elija a su sucesor, y para que los adjuntos sean seleccionados directamente por él, sin concurso público.

Al respecto, Gutiérrez Cóndor indicó que se trata de un "sinceramiento", pues otras leyes, según dijo, coinciden en el criterio de que "los órganos de línea son de confianza".

"Es sinceramiento. La ley orgánica de la Defensoría ya hace 30 años que tiene de creación. Después de eso, se sacó la Ley de Modernización del Estado, la Ley Servir, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y otras leyes, y todas han sido concurrentes en señalar que los órganos de línea son de confianza, y en la Defensoría, siguiendo esa línea, todo ese tiempo los han nombrado como de confianza", explicó.

"Entonces, vamos a sincerar, si vas a castigar a quien quiere sincerar, estamos mal. Lo que estamos haciendo es: 'señores congresistas, la norma de la Defensoría no es coherente con el marco de la sistematización jurídica que tiene el Estado', porque Servir dice que los adjuntos son órganos de línea, y si lo son no deberían ser por concurso, sino por confianza. Se está sincerando eso porque la legislación así lo dice", añadió.

Consultado sobre los filtros que habría para el nombramiento de adjuntos, de aprobarse la norma, el defensor del Pueblo dijo que la meritocracia seguirá presente.

"El filtro es la meritocracia en función a los lineamientos mínimos que tiene que tener cualquier funcionario (…) A veces enerva el ánimo cuando hay narrativas perversas que solo manchan y dañan la institución. Una institución que nunca tuvo adjuntos nombrados o que los tuvo al inicio, pero después dijeron que no era lo correcto, y eso es lo que he heredado yo. Yo no he heredado ningún adjunto que haya ingresado por concurso, han sido de confianza. Estamos sincerando y eso quieren cuestionarnos No es lo más correcto", puntualizó.