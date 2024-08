Daniel Maurate sobre presuntos audios de Juan José Santiváñez acerca de la Diviac: "Yo confío en el ministro"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Maurate dijo confiar en la "posición" del ministro del Interior sobre los audios difundidos ayer por la prensa.

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, en declaraciones a la prensa, se pronunció en torno a los audios difundidos ayer, domingo, por los programas periodísticos en los que se escucharía al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicar que la presidenta Dina Boluarte le pidió desactivar la Diviac antes de nombrarlo en el cargo.

Al respecto, Maurate dijo confiar en el titular del Mininter y que las investigaciones correspondientes determinarán los hechos.

"Qué puedo decir en un entredicho. Acá hay una posición del ministro y yo, por supuesto, confío. Hay una investigación que dirá qué pasó ahí, pero a mí me corresponde como ministro de Trabajo ver el empleo de los jóvenes. Yo de lo que tengo que preocuparme (…) es sobre los jóvenes, qué vamos a hacer con el empleo de los jóvenes", sostuvo.

Cabe resaltar que, anteriormente, el titular del Ministerio de Trabajo ya había dado su respaldo a personajes investigados por la Fiscalía, como es el caso de Santiváñez. El pasado mes de mayo, luego de la detención de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta investigado por el caso 'Los waykis en la sombra', Maurate dijo conocer al familiar de la mandataria del tiempo en que se desempeñó como viceministro de ese sector y señaló que es una persona "honorable y honrada".

Yo lo conozco porque él ha trabajado aquí. Él ha sido viceministro de Promoción del Empleo, en consecuencia, lo conozco, y conozco de él (que es) una persona honorable y honrada, eso es lo que puedo decir”, indicó.

¿Qué revelan los audios en losque se escucharía a Santiváñez hablar de la desactivación de la Diviac?

En los audios difundidos por la prensa, se escucha presuntamente al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmar que la presidenta de la República le solicitó cerrar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), el equipo policial que investiga a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y exabogado de la jefa de Estado, respectivamente.

“A mí Dina [Boluarte] me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso. Yo le he dicho: no puedo, no puedo”, se escucha en una conversación que se le atribuye, la cual habría ocurrido el último 21 de mayo en un chifa del distrito limeño de San Borja y que habría tenido como interlocutor al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como 'Culebra', cinco días después de la juramentación de Santiváñez Antúnez como titular del Interior.



Además, Santivañez habría revelado que la mandataria le preguntó si podía desactivar dicha división policial antes de asumir el cargo, a lo que este habría respondido que sí.

"Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ¿usted puede desactivar la Diviac? Yo dije: sí. Entré y ahora está preguntándome: tú no me dijiste que (ininteligible)”, habría dicho.

Cabe resaltar que, desde el inicio de su gestión, Santiváñez lanzó duras críticas contra la Diviac. En una entrevista en junio con RPP, sugirió que se estaría cometiendo irregularidades en el uso del presupuesto que se le otorga a esa unidad, motivo por el cual iba a pedir que la Contraloría, el Congreso y la Fiscalía auditen sus fondos.



El integrante del Ejecutivo también aseguró que la mandataria Boluarte Zegarra lo habría criticado por no haber dicho durante una entrevista televisiva que Harvey Colchado Huamaní es un “policía politizado”.



“A mí la tía me llamó, me metió una cachad*. ¿Qué, cómo?, ¿cómo es posible? Usted debió decir que es un policía politizado”, contó a 'Culebra'.

Adrianzén anunció que los audios serían desechados como pruebas

Al conocerse de la existencia de estos audios, que habrían sido entregados al Ministerio Público según el abogado de Izquierdo Yarlequé, el premier Gustavo Adrianzén negó la autenticidad de los mismos, el último miércoles, y señaló que estos no podrían ser sometidos a una pericia legal, pues son copias y no están en su soporte original.

“Cuando uno hace peritaje solo lo puede hacer de la matriz, no puedes hacerlo de copias. Ya no hablo de la manipulación y demás, sino que el peritaje le corresponde, vamos a utilizar el término adecuado, al original, no a las copias que de él se puedan haber obtenido”, señaló.

“Así que puedo anunciar ahora mismo, porque eso es lo que va a ocurrir, que se desechen totalmente esas pruebas. Va a ocurrir en este proceso como ya ha ocurrido en otros tantos procesos anteriores de diferentes materias”, añadió.

Asimismo, expresó su rechazo a la versión de que la mandataria haya ofrecido a Santiváñez el cargo que ostenta con la condición de que desactivara la Dirección de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). Según explicó, el jefe del Gabinete Ministerial es quien propone a un ministro y finalmente es la mandataria quien decide.

“En el caso de Juan José Santiváñez fui yo quien lo propuso y la señora presidenta quien lo ratificó esta propuesta y lo convirtió en ministro de Estado. Y eso se hizo cumpliendo estrictamente el mandato constitucional. Así es que no hubo ni conversaciones ni nada que haya podido darse. Yo no conozco a esas personas en mi vida las he visto y no estoy interesado en conocerlas”, puntualizó.