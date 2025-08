PJ rechazó pedido de Juan José Santiváñez para anular todo lo actuado en el allanamiento a su vivienda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial rechazó el pedido del exministro del Interior Juan José Santiváñez para anular todo lo actuado en el allanamiento a su vivienda llevado a cabo el pasado 19 de marzo en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró "infundado" el recurso de apelación que presentó Santivañez contra la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley al considerar que se ajusta a derecho el requerimiento fiscal de allanamiento con descerraje.

La defensa legal del extitular del Interior alegaba que en la resolución apelada no se desarrolló la finalidad específica de la medida; es decir, que no se realizó un adecuado test de proporcionalidad al no desarrollar por qué la medida debía ejecutarse en su domicilio, teniendo en cuenta que el último 3 de marzo ya se había ejecutado una medida de allanamiento. Además, consideró más idónea la entrega voluntaria de información y agregó que el investigado ha mostrado una actitud de entera colaboración para la ejecución de la medida.

No obstante, la sala suprema confirmó la resolución apelada en atención a la suficiencia de elementos materiales de investigación y también porque consideró que la medida autorizada es idónea, útil, necesaria y proporcional para recabar elementos indiciarios o fuentes de datos sobre los hechos investigados.

El tribunal supremo precisó también en su resolución que no se acreditó que la incautación de bienes durante dicho allanamiento se hubiera hecho sin pedirle permiso con anterioridad al investigado para ingresar a su domicilio "porque en las actas se aprecia que se le consultó previamente y el procesado dio permiso para la ejecución de la medida".

Carpeta fiscal

Como se recuerda, el Ministerio Público investiga a Santiváñez por una presunta interferencia en su condición de abogado y como Ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus exclientes.

Al respecto, Santiváñez rechazó dicha acusación tras afirmar que no conoce a ninguno de los magistrados del Tribunal Constitucional y calificó el allanamiento a su vivienda como "un show mediático de la Fiscalía".

Cabe recordar que el último de 3 marzo la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron, con autorización judicial, allanamientos en la vivienda del exministro del Interior Juan José Santiváñez y otros inmuebles como parte de otra investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad.

Esta investigación preliminar se inició tras la difusión de unas presuntas conversaciones que habría tenido el extitular del Interior con el capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo, conocido como "Culebra", en las que le habría pedido al oficial hacer gestiones para controlar a un periodista.

En respuesta, el extitular del Interior ha negado, en diversas oportunidades, ser autor de los audios y conversaciones que el efectivo policial presentó como evidencia en este caso.