El presidente de la República descartó que su gestión vaya a privatizar el agua. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Martín Vizcarra, negó este jueves que su Gobierno tenga intención de privatizar el servicio de agua a nivel nacional.

Durante la inauguración del puente Urcos en Quispicanchi, Cusco, el mandatario aseguró que su gestión no privatizará el acceso a este recurso y que están prestos a absolver cualquier duda que tenga la ciudadanía respecto a este tema.

“Más de un poblador un señor una señora me pide que no privatice el agua y parece que hay una mala información, porque este gobierno no va a privatizar el agua. Tengan ustedes esa seguridad. Cualquier duda cualquier confusión que haya estamos dispuestos para conversar y aclarar”.

Distribución a nivel nacional

El mandatario comentó que su Gobierno tiene el objetivo de llevar el agua a toda la población y ponerla a disposición de la agricultura, además de su uso doméstico.

“El agua tenemos que ponerla a disposición de la agricultura tenemos que ponerla a disposición del uso doméstico para evitar las enfermedades así que tenemos que trabajar el agua para darle el valor para el ser humano para su productividad”.

Sobre gas de Camisea

Vizcarra también adelantó que su Gobierno se encuentra trabajando en una solución óptima para que Cusco sea la primera región que se beneficie del gas de Camisea. Según explicó, se debe trabajar una solución a corto plazo y no el proyecto del gasoducto sur peruano.

“Si bien hay un gran proyecto del Gaseoducto Sur Peruano para nuestro gas de Camisea (...) hay que seguir con ese proyecto, pero mientras eso se dé tenemos que buscar otra solución a más corto plazo específicamente para Cusco y vamos de igual forma a trabajar con las autoridades regionales, con el Ministerio de Economía y Finanzas con el ministerio de Energía y Minas para encontrar la salida y ver una solución para que sea en el corto a mediano plazo esa solución”.