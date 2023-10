Ministra de Cultura negó contratación de personal duplicado y alegó carencia de funcionarios: "Nos faltan manos"

Gobierno "Descarto que haya habido algún tipo de contrato duplicado", dijo la ministra de Cultura

"Descarto que haya habido algún tipo de contrato duplicado", dijo la ministra de Cultura. | Fuente: JUANPA PCM

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se refirió a la contratación de personal por más de medio millón de soles para cumplir funciones específicas para las cuales ya contaría con personal. Al respecto, la titular del Mincul señaló que les "hace falta manos" para poder cumplir con la carga laboral.

"Nos faltan manos. En el Ministerio de Cultura tenemos personal muy capacitado, con muchos esfuerzos. Y en el caso específico, por ejemplo, de esta oficina cuenta con ocho personas para ejecutar con responsabilidad un presupuesto importante. Por eso descarto que haya habido algún tipo de contrato duplicado. Lo que seguramente podrán ver es que hay funciones parecidas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Quienes están contratados, que son ocho personas, a pesar de toda la energía que puedan poner, no nos damos abasto. Necesitamos ayuda. Y eso se da a través de las órdenes de servicio. Siempre considerando que son contrataciones temporales (...). Lo que está revelando es que nos hacen falta manos. Nosotros tenemos personal muy especializado. No es que les falta capacitación. De repente, al sector en general le falta una capacidad operativa que no ha tenido y que no tiene todavía", agregó.

Como se recuerda, el dominical Panorama reveló que se utilizó 42 mil soles en contratar a dos personas para realizar una función similar a la que se hace en la oficina de Abastecimiento para la Programación del Presupuesto del Año Fiscal, una labor que le corresponde al personal regular de ese sector.

Posteriormente, se empleó 66 mil soles en contratar a otras tres funcionarias encargadas de revisar contratos, algo que anteriormente hacía personal regular.

"Es posible comprar hasta mil entradas presencialmente en Machu Picchu"

En otro momento, Urteaga informó que a la fecha es posible comprar hasta mil entradas de manera presencial para ingresar a Machu Picchu.

"Estamos promoviendo la plataforma virtual para que los visitantes puedan llegar a los sitios arqueológicos y museos que administra el Estado, incluyendo Machu Picchu", manifestó.

"Estamos en diálogo con el frente de defensa de Machu Picchu. Con los gremios hemos tenido una reunión el jueves pasado en el Ministerio de Cultura. En este momento, es posible comprar hasta mil entradas presencialmente", finalizó.