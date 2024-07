Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Ministro de Educación sobre posible candidatura de Alberto Fujinori: "Todos los ciudadanos tienen derecho a postular a cargos de elección popular" [VIDEO]

El ministro de Educación, Morgan Quero, consideró que cualquier persona tiene derecho a postular a cargos de elección popular, al ser consultado por la posible candidatura del expresidente Alberto Fujimori.



"Creo que todos los ciudadanos tienen todos los derechos para presentarse a todos los cargos de elección popular. Y en ese sentido, hay que esperar la evaluación que haga la instancia correspondiente. En su momento se verá si se presenta o no", dijo.



El titular del Minedu enfatizó que los candidatos son libres de querer participar en las Elecciones Generales 2026 y que creen que la política requiere un compromiso con el pueblo.



"Nosotros no estamos en el juego de los partidos. [...] Nosotros hacemos separación muy clara entre las tareas de gobierno y la actividad política de los partidos. Los candidatos que puedan presentarse a las elecciones son libres de querer participar y se verá en su momento, a través de las instancias correspondientes", indicó.



Sobre su visita a Condorcanqui



Morgan Quero también se pronunció sobre el reclamo de la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, quien señaló que no conversó con ella cuando visitó la provincia de Condorcanqui.



"Yo he llegado a Condorcanqui, el distrito de Cenepa, la comunidad Wampis, hemos estado ahí, hemos sido recibidos por la gente, por la población, por los estudiantes. Hemos tenido un encuentro reservado. Hemos supervisado un avance de obra, que está en buen avance. En algún momento yo he llamado a la señora, la invité a poder tener un diálogo y no ha aceptado. Somos muy respetuoso de la decisión que cada persona tome", dijo.



Sobre posible vacancia en su contra



El ministro de Educación dijo que respetará si el Congreso de la República decide inicar una moción de censura en sun contra. Sin embargo, indicó que su cartera está respondiendo a través de su trabajo y compromisos con la población.



"Escuchamos esa presentación de la moción de censura. Estamos en la mejor disposición de reunirnos con los congresistas. Somos respetuosos de lo que decida el Congreso sin ninguna problema. Siempre vamos a ser respetuosos de la Constitución y las leyes, pero consideramos que estamos dando respuesta a través de nuestros actos, nuestro compromiso con la población", indicó.