Américo Gonza niega comunicación reciente con Vladimir Cerrón, pero dice que su nexo con Perú Libre "no se ha roto"

Congreso Américo Gonza niega comunicación reciente con Vladimir Cerrón, pero dice que nexo con Perú Libre "no se ha roto"

El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, señalado junto con Kelly Portalatino en un reportaje del dominical Panorama como presunto nexo entre Vladimir Cerrón y Palacio de Gobierno para mantener al líder de su partido en la clandestinidad, negó haber tenido contacto directo reciente con el prófugo exgobernador regional de Junín.

En La Rotativa del Aire, Gonza afirmó que estas acusaciones, reveladas por el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Roger Arista, son "una intención maquiavélica" de sectores opositores a su partido y que su última comunicación se dio "una o dos semanas antes" de su sentencia condenatoria.

Además, cuestionó las capturas de las conversaciones, que datan de noviembre de 2023, pues afirmó que estas podrían tener los nombres de los contactos intercambiados y mencionó que Cerrón no participa en estos chats.

"Cualquier persona puede cambiar el nombre de algún contacto, el nombre que uno puede, pero eso no quiere decir que sea en efecto, ¿no? Esos chats se tienen que corroborar, ¿no? ¿Y quién lo administra ese chat? ¿Quién lo administra ese WhatsApp grupal, también, no? Por eso le digo, esos son planos de especulaciones, y en el terreno de las especulaciones cualquier cosa puede encajar ahí", indicó.

Gonza reiteró que los señalamientos provendrían de "la derecha, con el poder económico que tiene, y el sector caviar con los medios de comunicación, las ONG" y rechazó conocer al secretario general de la Presidencia, Ernesto Vílchez.

"Perú Libre no fue parte del Gobierno de Castillo"

En otro momento, Gonza aseguró que su partido no formó parte del Gobierno de Pedro Castillo y que, tras asumir el cargo, "se desligó totalmente de Perú Libre". Agregó que un día después de nombrar a Guido Bellido como premier, lo quería sacar.

"Lo nombró porque fue una propuesta de Perú Libre como partido. Fue el único ministro que fue de Perú Libre que se nombró orgánicamente a propuesta del partido que ganó las elecciones, pero que el presidente Castillo, por dejarse llevar de las narices de estas personas que finalmente hicieron cometer muchos errores, quiso sacar no solamente a Guido, sino a todo aquel que tenía contacto con Perú Libre", manifestó.

Así, dijo que no se pudo aplicar el programa de izquierda de Perú Libre, debido a que Castillo "gobernó con ministros de derecha" y "de otras índoles políticas".

"Que el gobierno del presidente Castillo se haya salido del marco ideológico, político, programático de Perú Libre, es su responsabilidad de él. Nosotros como Perú Libre en todo momento le señalábamos esto. Y había una discusión interna, que en su momento creímos que no era conveniente decir, porque hubiera sido sabotear".

A favor de censura a ministros de Educación y Mujer

Consultado sobre la moción de censura presentada contra los ministros de Educación, Morgan Quero, y Mujer, Ángela Hernández, por su inacción en los casos de abusos sexuales a comunidades indígenas, consideró que "hay suficientes elementos" para que proceda esta disposición.

"Todo el tema que han maltratado a la población de Condorcanqui no ha pedido la disculpa del caso en su momento, no han asistido al lugar de los hechos, sin embargo, también hay que ver qué es lo que ellos exponen, de todas maneras, no se puede llevar a la guillotina sin escucharlo", apuntó.