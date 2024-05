Ministro de Trabajo sobre Walter Gutiérrez: “No sé cuántos puntos del PBI nos puede costar su renuncia”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, aseguró desconocer la razón por la cual renunció Walter Gutiérrez al cargo de embajador del Perú ante España.



“Ni idea tengo por qué ese señor ha renunciado y no sé cuántos puntos del PBI nos pueda costar la renuncia de ese señor, la verdad que me tiene sin cuidado”, dijo en el programa Nunca es tarde de RPP TV.



Maurate Romero señaló que las investigaciones fiscales que afronta la presidenta de la República por diversos presuntos delitos “copa parte de la agenda” de Dina Boluarte.



“La agenda de la presidenta debería estar íntegramente dedicada a ver cómo mejoramos la productividad, cómo derrotamos la pobreza y la pobreza extrema y cómo generamos más empleo; pero todas estas carpetas [fiscales] que se abren todos los días le quitan tiempo y espacio. Y eso, lamentablemente, perjudica a todos los peruanos”, indicó.

Cuando se le consultó sobre la desactivación del grupo especial de la Policía Nacional que se encargaba de apoyar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el ministro de Estado sugirió que el Gabinete no validó dicha desarticulación.



“Nosotros en el Gabinete no vemos los temas administrativos del Ministerio del Interior”, enfatizó.



¿Criminalización de la política?

Por otra parte, el integrante del Ejecutivo consideró que una de las consecuencias de la criminalización de la política en el país ha sido que todos partidos políticos se convirtieran en “organizaciones criminales”.



“Y cuál es el resultado colateral triste para el país: que no hay jóvenes militantes, que no hay militantes o partidos y que en las universidades ya no haya debate político”, añadió.