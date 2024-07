Minsa niega desabastecimiento de medicinas y acusa campaña "para asustar a la gente" por parte de farmacéuticas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Salud, César Vásquez, en declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, se pronunció en torno al presunto desabastecimiento de medicinas en entidades de salud públicas, tal como denunció hace unos días el Colegio Médico del Perú (CMP), la CGTP y otras organizaciones profesionales y civiles.

Como se recuerda, el pasado 1 de julio, el CMP suscribió un pronunciamiento en el que se denunciaba que "aproximadamente 120 medicamentos han sido reportados como desabastecidos en los establecimientos públicos de salud, entre ellos la insulina NPH, dolutegravir, tenofovir, salbutamol, entre otros medicamentos esenciales, cuya ausencia pone en riesgo la vida de miles de usuarios".

"La situación se agravaría al no realizarse la compra corporativa para el año 2024 que fuese aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 947-2023-MINSA, lo que afectaría el abastecimiento de medicamentos a CENARES, operador logístico del Minsa", indicaba el comunicado.

"La proyección de ingreso de medicamentos disminuiría drásticamente a partir de setiembre del presente año, lo que agudizaría aún más la crisis de desabastecimiento, que afectaría a la población del SIS que representa el 71.2% del total de la población asegurada, poblaciones vulnerables en pobreza y pobreza extrema que dependen del sistema público de salud para tener los tratamientos que requieren", agregaba.

"Lo que hay es una campaña para asustar a la gente"

Al respecto, el titular del Minsa dijo que "no hay el desabastecimiento brutal que todo el mundo quiere hacer ver", y resaltó que la "gran mayoría" de hospitales está por encima del 90 % de su disponibilidad de medicamentos.

"No hay el desabastecimiento brutal que todo el mundo quiere hacer ver (…) Hay algunos hospitales que pueden estar entre 75 % y 80 % de disponibilidad, esos son los mínimos topes, y otros que están cerca del 90 %. La gran mayoría está por encima del 90 % que son valores absolutamente aceptables", indicó.

"(Los) medicamentos están garantizados, hay presupuesto. Hasta el 2025 tenemos el presupuesto garantizado. Ya estamos empezando los procesos para la compra del 2025", añadió.

En ese sentido, César Vásquez señaló que "lo que hay es una campaña para asustar a la gente", cuyo objetivo sería "forzar" al Minsa "a comprar a sobreprecio productos como una respuesta a esta campaña de desabastecimiento que quieren vender".

"Desde aquí pido la intervención, he coordinado con la Procuraduría del Minsa para que haga la denuncia pública, porque hay medios de comunicación que van, entrevistan a 20 (usuarios), 15 salen contentos con su medicina bien atendidos, y a los 5 que no, por algún motivo, ni siquiera les preguntan si son del SIS, no verifican si son asegurados o privados, y esos 5 que no tenían lo repiten todo el día", sostuvo.

Según Vásquez, detrás de la referida "campaña" estarían las compañías farmacéuticas que se encuentran inmersas en un proceso sancionador por parte de Indecopi.

"Lo que hay, y lo han visto en Indecopi, se ha iniciado un proceso sancionador contra malas empresas que ya tenían un modus operandi clásico de hace varios años que forzaban un desabastecimiento en el Minsa", aseveró.

"Esto es parte de una campaña financiada por estas empresas que hoy están empezándose a investigar, y pido la intervención de la Fiscalía para que se termine, porque estas empresas han contratado opinólogos, exministros, hasta directivos de algunos colegios profesionales y algunos medios de comunicación. Eso debe investigar la Fiscalía", refirió.

El ministro de Salud acusó a compañías farmacéuticas inmersas en proceso sancionador de Indecopi de impulsar una "campaña" en contra del MinsaFuente: Andina

Farmacéuticas con proceso sancionador seguirán contratando con el Minsa

Como se sabe, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi inició un proceso sancionador contra 15 empresas y 5 personas naturales por presunta práctica colusoria horizontal en la modalidad de establecimiento de posturas o abstenciones en 23 procesos públicos de selección en venta de productos farmacéuticos. Estos hechos habrían ocurrido entre diciembre del 2006 y febrero del 2020.

Según Indecopi, empresas como Medifarma S.A., Laboratorios Unidos S.A., Pharmagen S.A.C., entre otros, habrían tenido un acuerdo de coordinación de propuestas y abstenciones "con el objetivo de distribuirse entre ellas diversos productos farmacéuticos adjudicados mediante procesos de selección (...) a cargo del Estado".

"Bajo este entendimiento, las partes habrían optado por no presentar propuestas o no formular pujas sobre los productos que serían de interés de otra de ellas, designando de antemano quién sería el ganador", comunicó Indecopi.

Al respecto, consultado si estas empresas seguirán participando en licitaciones públicas del sector Salud, el ministro Vásquez dijo que no se les puede "sacar" de esos procedimientos mientras no tengan sentencia.

"Mientras no tengan una sentencia, no podemos sacar de un proceso, de una participación a una empresa, esas normas ojalá cambien. Lo que sí hemos hecho desde el primer momento es cortar ese modus operandi, informar a las autoridades correspondientes y denunciar como hoy lo estamos haciendo", puntualizó.