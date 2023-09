Nueva ministra de Educación aseguró que observará ley que repone a docentes

Gobierno La titular del Minedu precisó que participó como profesional en el equipo técnico de Fuerza Popular

La titular del Minedu precisó que participó como profesional en el equipo técnico de Fuerza Popular. | Fuente: RPP

En su primera entrevista en el cargo de ministra de Educación, Miriam Ponce ratificó lo dicho por su antecesora, Magnet Márquez, y señaló que desde el Ejecutivo observará el dictamen que propone reponer a la carrera magisterial a docentes que no aprobaron pruebas. Asimismo, manifestó que en este aspecto cuenta con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

"Nuestra gran preocupación es por el tema de la meritocracia. Ese ha sido uno de los temas dentro de la alta dirección que hemos venido discutiendo y planteando con mucha firmeza nuestra línea de trabajo en este sentido", dijo en La Rotativa del Aire.

"Lo que nosotros planteamos es que el proyecto de ley emitido por el Congreso podamos revisarlo (...). Espero poder tener un diálogo previo antes de que presenten la autógrafa para poder revisar algunos puntos que tenemos ahí. (Si prospera esa norma, voy a pedir que se observe), por supuesto que sí (...). Nosotros vamos a observar la ley. En su momento la exministra señaló con mucha claridad que la ley va en contra de la meritocracia. Por supuesto (que he conversado con la presidenta y el premier). Ellos han sido muy claros en señalar que la meritocracia se respeta", agregó.

Vínculos con Fuerza Popular

Respecto de los vínculos con Fuerza Popular, la titular del Minedu precisó que participó como profesional en educación en el equipo técnico en la segunda vuelta de las elecciones generales 2021.

"Soy una persona que ha trabajado en el sector Educación hace más de 30 años. En el momento en el que pasa a la segunda vuelta se me convoca como técnica para que pudiera revisar el plan de gobierno en la parte educativa que venía trabajando Fuerza Popular. Después se me convoca para poder debatir respecto a los puntos planteados como prioridades dentro del sector", aseveró.

"No diría que la convocatoria me tomó por sorpresa"

Por otro lado, precisó que la convocatoria para asumir el cargo no la tomó por sorpresa, pues consideró que el Gobierno mantiene una misma línea de trabajo.

"Me convocó el premier y la señora presidenta de la República. Desde enero de este año estuve ocupando el cargo de viceministra de Gestión Pedagógica en el Ministerio. No diría que la convocatoria me tomó de sorpresa. Creo que al refrescar el Gabinete trae cambios y que el premier proponga que sea una viceministra que venía trabajando con la ministra Márquez es evidencia de que existe una línea de trabajo con la que vamos a seguir porque tenemos claro cuál es la línea que vamos a impulsar", finalizó.