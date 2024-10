Ministro de Educación sobre suspensión de clases por paro: "En la tarde, sacaremos un comunicado, si la situación lo amerita"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Morgan Quero: "Hay un grupo de transportistas que hace un paro muy politizado"

El ministro de Educación, Morgan Quero, descartó una "demora" en la decisión de suspender las clases presenciales debido que "muchos actores sociales" se han pronunciado en contra de un paro que calificó de "muy politizado". | Fuente: RPP

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, anunció que en la tarde de este martes su sector definirá si se suspenden las clases presenciales en colegios públicos y privados, ante el eventual paro de transportistas y otros gremios programado para el miércoles, 23 de octubre.

En Ampliación de Noticias, descartó una "demora" en la decisión de suspender las clases, debido que "muchos actores sociales" se han pronunciado en contra del paro en Lima y el Callao.

"Estamos evaluando minuto a minuto la coyuntura, porque frente a este paro de un grupo de conductores, de choferes, muy focalizado en algunas zonas de Lima Metropolitana, vamos a evaluar la situación. En el transcurso de la tarde estaremos seguramente, a través de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, sacando algún comunicado si la situación lo amerita", aclaró.

Morgan Quero insistió que su sector está evaluando y que en el transcurso de las próximas horas y recordó que en otras oportunidades de "coyuntura política" se aplicó la virtualidad en los colegios para resguardar la seguridad de los alumnos.

"Quiero destacar que, por ejemplo, el SUTEP ha levantado su huelga nacional, la CGTP ha señalado también que no va a participar en este paro de ese grupo de conductores. Los gremios de transportistas más relevantes están, digamos, llanos a seguir trabajando", aclaró.

Además, el titular del Minedu rechazó el "paro minoritario" que un sector de transportistas convocó para mañana y lo calificó de "muy politizado".

"Creemos que hay un grupo de transportistas que está haciendo un paro muy politizado, que tiene una agenda política no vinculada a los temas de seguridad (...) rechazamos esa actitud de un paro minoritario de un grupo de transportistas que no está debidamente identificado, habría que rastrear esta asociación de conductores que no tiene una afiliación y una agremiación representativa de todos nuestros conductores", indicó.

Caso Alejandro Toledo

De otro lado, Morgan Quero consideró que la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo se debe ver como un "deslinde" frente a cualquier acto de corrupción.

"La corrupción ha sido un mal endémico en nuestro país, en la historia, y por lo tanto tenemos que dar señales muy claras, muy contundentes de deslindes frente a estos hechos. Vamos a ver de todas maneras esta decisión del Poder Judicial en esta instancia, seguramente en la apelación se irán viendo otras cosas, pero en efecto todos sabíamos que la situación del presidente Toledo en su momento ha sido muy cuestionada", manifestó.

En la víspera, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al exmandatario Alejandro Toledo a 20 años y seis meses de prisión al ser hallado responsable de los delitos de colusión y lavado de activos al determinar que se favoreció a la empresa Odebrecht en la construcción de la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.