Gremios de transporte formal no participarán en el paro del 23 de octubre tras reunión con el ministro del Interior

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Ministro del Interior: "Mi compromiso es brindar las garantías a todos los peruanos que decidan salir a trabajar con normalidad”

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que ayer, domingo, el titular de dicha cartera, Juan José Santiváñez, se reunió con seis gremios de transportistas con presencia a nivel nacional, que decidieron no sumarse al paro del próximo 23 de octubre, convocado por la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial.

Como se sabe, el pasado jueves, dicha organización, que es integrada por el Comité de Gremios de Transportes del Perú, anunció la referida medida de fuerza en exigencia de la derogatoria de la Ley 32108, la derogatoria del dictamen sobre criminalidad sistemática y reparación civil para las víctimas de la Macrorregión Sur.

Al respecto, gremios de transportistas, como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), han manifestado su respaldo a esa convocatoria. No obstante, según indicó el Mininter, los gremios de transporte formal decidieron no plegarse al paro.

¿Qué gremios de transportistas decidieron no sumarse al paro del 23 de octubre?

Según informó el Ministerio del Interior, los gremios que se reunieron ayer con Juan José Santiváñez y no se sumarán al paro son: el Gremio de Transportadores y Logística (GTL); la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM); la Federación Nacional de Mototaxi del Perú (FENAMOP); Asociación de Transportistas de Carga Especiales del Perú (ATCEP), la Asociación de Empresas de Taxis Aeroportuarios y Taxistas Independientes del Callao (ADETATIC) y el Sindicato Único de Transportistas de Taxi Cusco (SUTRATAC).

Los representantes de esos colectivos participaron de una mesa de trabajo con el titular del Mininter, tras lo cual respaldaron la continuidad del diálogo con el Ejecutivo y manifestaron su disposición de sumarse a las coordinaciones descentralizadas que realiza ese sector para combatir las extorsiones.

En ese sentido, Santiváñez resaltó que el Gobierno solo tiene mesas de trabajo "con los sectores formales", y que el 23 de octubre se brindará las garantías para quienes decidan salir a trabajar.

“Nosotros como Estado y por disposición de la señora presidenta solo mantenemos estas mesas de trabajo con los sectores formales, porque tenemos que valorar el esfuerzo que hacen los peruanos por estar en esa línea. Mi compromiso es brindar las garantías a todos los peruanos que decidan salir a trabajar con normalidad”, sostuvo.

Por su parte, Marco Antonio Aguirre Valencia, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM), consideró que el paro convocado para los próximos días "es político".

"Quiero ser claro en decir que no vamos a permitir que haya más extremos, no podemos ir a la violencia, ya estamos teniendo acciones y diálogo, mi gremio que tiene coordinación con todas las regiones no acatará el paro del 23 de octubre porque esto es un paro político”, señaló.

#ElPerúNoSeDetiene



Tras una fructífera reunión del ministro Santiváñez con representantes del gremio de transportistas formales, los líderes gremiales anunciaron que no se plegarán al paro convocado para el 23 de octubre.



¡Seguimos unidos contra el crimen!#PerúSeguro pic.twitter.com/TjqOgysPBK — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 21, 2024

Cabe resaltar que el pasado 15 de octubre, Geovani Diez, representante de la UGTRANM, en diálogo con RPP, indicó que su gremio estaba convocando a un paro para el próximo 12 de noviembre. En esa ocasión, sostuvo que una de sus demandas era que se retiren los puntos que limitan la protesta social dentro de la ley de terrorismo urbano, los cuales buscarían "acallar" a manifestantes.

"Aparece ahí un tema, que prácticamente cualquier manifestante o dirigente que salga en señal de protesta, a pesar de que nos ampara la ley, es un derecho. Simplemente, nos quieren decir que somos terroristas y eso no lo podemos permitir", mencionó.

También pidió la modificación de cuestiones específicas dentro de la Ley 32108, relacionadas con temas de allanamientos y flagrancia.