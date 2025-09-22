PCM: traslado de turistas en Machupicchu será resuelto por ambas empresas de transporte con vigilancia del Ejecutivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se prevé que se implemente un sistema más accesible y transparente para la compra de boletos | Fuente: RPP

El viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Francisco Gavidia Arrascue, señaló que se logró el consenso que garatinza la continuidad del servicio de transporte a la ciudadela de Machu Picchu, en Cusco, luego de las mesas de diálogo entre el Poder Ejecutivo y las partes involucradas.

Este acuerdo se logró tras varias semanas de conflicto que afectaron a la población local y a los visitantes de la emblemática maravilla del mundo.

"La PCM, por indicación expresa de la presidenta y el premier, se desplazó ya hace 20 días para tratar de convocar al diálogo, que finalmente nos arrojó un buen acuerdo. En el acuerdo participa el Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Provincial de Urubamba, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, las empresas San Antonio de Torontoy y Consettur, y, a grosso modo, señala lo siguiente: la implementación de un plan de contingencia que asegura la continuidad del servicio, que era la mayor preocupación, en condiciones de calidad y seguridad, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, en el acuerdo se contempla que, durante este proceso de transición, ambas empresas continuarán operando bajo términos acordados, mientras se busca establecer un sistema más sostenible para el transporte de los visitantes, quienes anualmente generan ingresos significativos para la región.

"Se reafirma que el diálogo y la articulación intergubernamental y multisectorial del Ejecutivo con los involucrados continúe vigilando estos tres meses o cuatro meses que quedan, durante el cual se va a convocar a una licitación. Son 120 días. Durante este proceso, ya tiene que estar organizándose este proceso y en ese plazo, efectivamente, tener una nueva operadora del servicio de buses. (Ahora ambas empresas) tienen algún nivel de acuerdo. Eso es un tema de privados, con arreglo a ley, por supuesto, y a la normatividad", agregó.

Venta de boletos para Machu Picchu

En otro momento, el viceministro también destacó la importancia de abordar otras problemáticas relacionadas con el turismo, como son la venta de boletos, que actualmente está a cargo del Ministerio de Cultura.

Se prevé que se implemente un sistema más accesible y transparente para los millones de turistas que visitan Machu Picchu cada año, facilitando así el acceso a uno de los principales atractivos culturales de nuestro país.

"Fuimos testigos hace un año del problema de la venta de boletos, que está a cargo actualmente del Ministerio de Cultura. Por supuesto, se busca que esta venta de boletos sea transparente y accesible a los usuarios. Recordemos ahí que Machu Picchu recibe anualmente 1 millón 500 mil turistas y 60 % son extranjeros. De manera que darle facilidades para la venta de boletos, la adquisición de boletos y el acceso es prioritario", culminó.