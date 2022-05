El titular de Cultura expresó su molestia en el reciente Consejo de Ministros | Fuente: Andina

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, defendió al presidente Pedro Castillo y señaló que se busca desestabilizar al Gobierno mediante la venta de “declaraciones de colaboradores eficaces”, figura legal que, en su opinión, se habría “distorsionado”.

"Hoy se ha distorsionado lo que es ser un colaborador eficaz, parece un negocio, porque para desestabilizar a un Gobierno hay que vender las declaraciones de los colaboradores eficaces”, aseveró en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se realizó este lunes en Loreto.

Alejandro Salas manifestó que en el Perú hay un tráfico de expedientes judiciales y de investigaciones. En tal sentido, lamentó que se continúe atacando al Ejecutivo.

“Para desestabilizar un Gobierno hay que desestabilizar al premier, a los ministros y al presidente, quienes somos demócratas nos ponemos del lado de la justicia, pero con objetividad, sin maldad, pensando que hay gente que espera que este gobierno traiga soluciones”, añadió.

El ministro Salas recalcó que, pese a todos los obstáculos que se les presenta en el camino y traten de desestabilizarlo, el Gobierno seguirá con su trabajo por y para el pueblo.





Aníbal Torres critica denuncia contra el presidente

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que la investigación contra Pedro Castillo es "solamente con lo que se dice en los medios". Sostuvo también que es "un tráfico de la justicia".

"Hay una denuncia contra el Presidente sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios o con lo que dos personas están conversando por ahí. Y a veces por la fotografía que se tomó el Presidente con tal o cual persona. Cuántas fotografías me he tomado ya esta mañana aquí, y eso no quiere decir que yo conozco a las personas con las cuales yo me he fotografiado" sostuvo Torres.

La Fiscalía de la Nación anunció ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por "la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones".

Abogado del presidente pedirá nulidad de investigación

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció que mañana martes presentarán una solicitud al Ministerio Público para la nulidad de la investigación preliminar que ha iniciado en contra del jefe del Estado.

Espinoza afirmó que esta investigación fiscal estaría atentado contra el artículo 117 de la Constitución Política la cual "prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido".