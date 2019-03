El expresidente de la República rechazó declaraciones sobre haber recibido sobornos del Club de la Construcción. A pocos días de cumplir un año de su renuncia anunció que publicará un libro sobre este hecho. | Fuente: EFE

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) asistió a la sede del Ministerio Público en el centro de Lima donde brindó su declaración en el marco de las investigaciones que afronta por el caso Westfield Capital, empresa a la que asesoró y se presume recibió sobornos de Odebrecht. También, tuvo un momento para comentar sobre la designación de Salvador del Solar como Presidente del Consejo de Ministros,

"Yo creo que Salvador es una persona muy competente y le deseo lo mejor", dijo a su salida de la Fiscalía.

Respecto a lo señalado por uno de los colaboradores eficaces, quien dijo que PPK recibió dinero para su campaña por parte del denominado 'Club de la Construcción', el exmandatario negó este hecho.



"Eso es mentira [...] si vamos a vivir en el Perú 'Porque se dice y hay rumores' no vamos a adelantar, yo no digo ni mentiras ni nada, yo comento sobre cosas reales, punto", refirió.

PPK fue abordado por la prensa y se le preguntó respecto a su renuncia a la presidencia, que el próximo 21 de marzo se cumplirá un año de esta medida, señalando que las reflexiones sobre esto serán publicadas en un libro.

"Todo eso lo pondré por escrito en un lindo editorial, no me voy a apurar", dijo agregando que su publicación será pronto, sin embargo luego agregó una reflexión sobre su labor como autoridad. "Yo he trabajado años para el Perú, como ministro, como primer ministro, como presidente y espero de que haya fruto de todo eso algún día", dijo el expresidente.