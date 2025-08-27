Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Sunat: Inscripción de plataformas digitales en el RUC permitió recaudar más de S/388 millones

Sede de la Sunat, en el Cercado de Lima.
Sede de la Sunat, en el Cercado de Lima. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Tik Tok, Netflix, Only Fans, Airbnb, Tinder y Booking, figuran entre las más de 100 plataformas inscritas.

Más de un centenar de plataformas que brindan servicios digitales por internet, que representan más del 80 % de este mercado en el Perú, se inscribieron en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

En un comunicado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) señaló que el impuesto establecido a plataformas extranjeras —aplicación del IGV — asciende a más de S/ 388 millones desde que se empezó a recaudar en enero de este año.

A agosto de 2025 se inscribieron plataformas como Netflix, Apple, TikTok, Facebook, Disney, Warner, Linkedin, Amazon, Spotify, Google, Epic Games, Twitch, Nintendo, Sony, Bloomberg, Yango, Didi, Ebay, Mcafee, Canva, Fantiz, Roblox, Samsung, Google, Booking, Microsoft, Tinder, Zoom, Airbnb, OnlyFans, entre otras. 

“De esta forma, se busca equiparar las condiciones fiscales en las que compiten proveedores nacionales frente a los extranjeros, al aplicar la misma carga fiscal de IGV en ambos casos”, indicó la Sunat.

No obstante, el organismo sostuvo que hay algunas plataformas que “aún no han cumplido con registrarse en el RUC”, a pesar de que brindan servicios digitales en los servicios de movilidad (aplicativos de servicio de taxi), generación de contenidos en línea o compra y venta de criptomonedas. Por esta razón, apuntó, “viene intensificando las acciones de control sobre estas compañías”.

La Sunat explicó también que la aplicación del IGV a los servicios digitales forma parte del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta medida ya se aplica en México, Chile, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Argentina, Ecuador, así como en la Unión Europea (UE).

¿Cómo inscribirse?

Para la inscripción de las referidas plataformas digitales, no se requiere fijar domicilio fiscal en el Perú ni designar un representante legal con domicilio en el país, detalló el organismo técnico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Precisó que la fecha de inicio de actividades que deben consignar en su RUC debe corresponder al mes desde el cual empezaron a brindar servicios digitales o a vender bienes intangibles a personas residentes en Perú, a fin de efectuar los pagos desde dicho periodo.

Te recomendamos

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Sunat Plataformas digitales Internet IGV

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA