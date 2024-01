Ministro Arana: Minjus "no tiene injerencia" en aplicación de derecho de gracia a Fujimori en Caso Pativilca

Judiciales "Es un asunto de carácter privado", dijo el ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, consideró que son los jueces o los magistrados del Tribunal Constitucional quienes deben decidir si se le aplica o no el derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori por el Caso Pativilca.

"Es un asunto de carácter privado en el cual el Ministerio no tiene injerencia, así que por ese lado no me voy a pronunciar. La pregunta es sobre un asunto que se está viendo a nivel de justicia. Son los jueces los que tienen que resolver", manifestó.

Como se recuerda, el Poder Judicial desetimó la semana pasada el recurso presentado por Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, para que su patrocinado sea excluido del juicio oral en aplicación del derecho de gracia e indulto. El juzgado consideró que, de acuerdo a lo dispuesto por la Convención Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado peruano a investigar y sancionar los casos que involucren violaciones a los derechos humanos.

En respuesta, Riera advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional para que se extiendan los alcances del indulto en beneficio del exmandatario.

Se iniciará proceso de coordinación con el gobierno ecuatoriano

En otro momento, Arana aseguró que se iniciará un proceso de coordinación con el gobierno ecuatoriano para que se lleve a cabo el proceso de expulsión de presos con condena en Ecuador hacia el Perú.

"Estamos en plena coordinación. Hay un primer acercamiento que se ha efectuado a nivel de Policía y Cancillería. Efectivamente, este tipo de acciones deben efectuarse bajo procedimientos de extradición. No es tan sencillo. Estamos evaluando la forma. Entendemos la preocupación de la hermana República de Ecuador y le hemos brindado todo el apoyo", finalizó.