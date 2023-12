Óscar Urviola aseguró que el juez de Ica sí tenía competencias para determinar la excarcelación de Alberto Fujimori

Judiciales Óscar Urviola sobre el juez de Ica: "Ha salido por la tangente"

Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional | Fuente: RPP

El extribuno Óscar Urviola aseguró este sábado que el juez de Ica Fernando Vicente Fernández Tapia sí tenía competencias para determinar la excarcelación de Alberto Fujimori, ante la resolución de aclaración emitida por el Tribunal Constitucional (TC) respecto a consultas jurídicas sobre el indulto del expresidente.

En Enfoque de los Sábados, el expresidente del TC analizó la decisión del juzgado de Ica de declarar la improcedencia de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la liberación del exgobernante.

"El juez de Ica ha dicho que él ha dicho que en ese proceso sentenció que era improcedente, y que como consecuencia de haber declarado improcedente ese habeas corpus, él no tiene competencia para ejecutar la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional. Lo cual es un error", dijo.

Óscar Urviola consideró que, habiendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dispone una suspensión, el juez de Ica en atribuciones y funciones de su cargo, "y en el deber de respetar el ordenamiento constitucional y convencional", podría haber dicho: "No lo ejecuto en tanto no se levante la medida cautelar". "Ha salido por la tangente", añadió.

"La CIDH no ha anulado la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó en marzo del 2022. La podría anular porque ha habido casos en que ha anulado la Corte (...) simplemente ha dispuesto que se suspenda, que no se aplique. Y en ese estado se encuentra el proceso desde abril desde el año pasado. Pero una medida cautelar no puede permanecer por toda la vida. Hay una afectación al plazo razonable y creo que también está el legítimo interés de quien es beneficiado del indulto para que la Corte o levanta o la ratifica o puede llegar al extremo de anular", explicó.

Resolución de aclaración del TC

El martes, 28 de noviembre, se reveló que el TC declaró improcedente una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia sobre el indulto a Alberto Fujimori y remitió lo actuado al juez de ejecución de un hábeas corpus presentado en la ciudad de Ica a favor del exgobernante.

Para el presidente del citado organismo constitucional autónomo, Francisco Morales Saravia, sí procedía la liberación del expresidente tras la resolución de aclaración. Además, el magistrado explicó que dependía de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de proceder con la excarcelación del exgobernante.

En la víspera, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse señaló que el TC se pronunciaría "lo más rápido posible", luego que el juez Fernando Vicente Fernández Tapia tomó una "decisión contraria" al mandato del organismo constitucional autónomo.

Sin embargo, fuentes de RPP confirmaron que hasta el momento el TC no ha convocado a una sesión para ver el caso de Alberto Fujimori, quien se encuentra recluido en el penal Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.

El TC estableció en 2022 restablecer los efectos del indulto que otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, pero la ejecución de esa sentencia fue paralizada por una medida cautelar de la CIDH.

El indulto otorgado el 24 de diciembre 2017 ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, tras un recurso de la Corte Interamericana que pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Alberto Fujimori fue condenado a prisión.